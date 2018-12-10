Площадь плантаций новогодних деревьев Гослесагентства превышает 5 тыс. га

Киев. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Площадь плантаций новогодних деревьев (елок, сосен, пихт) Государственного агентства лесных ресурсов Украины превышает 5 тыс. га, сообщил гендиректор ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Виктор Мельниченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Новогодняя кампания уже стартовала – оптовые закупщики начинают закупать елки примерно с начала декабря. Цены с года в год почти не изменились – оптовая цена составляет 60-70 грн за погонный метр", - сказал он.

По словам В.Мельниченко, неиспользованные деревья продавцы позже передают в зоопарки на корм для животных, а использованные перерабатывают на топливо.

Он также напомнил, что ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" разработал для проверки законности происхождения новогодней елки программное обеспечение для Android - yalynka.info. Приложение можно бесплатно установить с Google Play Market. Оно позволяет проверить елку по индивидуальному номеру на бирке (пластиковой стяжке) и самоклеющейся этикетке. Бирка и этикетка портятся при снятии, и, соответственно, не могут быть использованы вторично.

В.Мельниченко отметил, что в систему внесены все новогодние деревья, заготовленные на предприятиях Гослесагентства. Другие предприятия могут зарегистрировать деревья в данной системе по желанию. Он добавил, что для обязательной регистрации всех деревьев вне зависимости от производителя необходимы законодательные изменения.

Как сообщалось, государственные лесохозяйственные предприятия планируют в текущем году реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок.