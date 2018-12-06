Экспертное сообщество инициирует создание широкой антивоенной инициативы на основе принципов ОБСЕ

Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинские эксперты заявляют о создании инициативы "Хельсинская группа 2.0" и призывают к массовому антивоенному движению с привлечением международного сообщества и на основе стандартов и принципов ОБСЕ.

"Мы – на грани настоящей континентальной войны, причиной которой может быть военное столкновение в любой день России и Украины. Керченский прецедент был своеобразной последней каплей, он продемонстрировал качественный переход ситуации украинско-российских отношений после аннексии Крыма и длительного гибридного военного конфликта на Донбассе", - сказал директор института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в случае полномасштабных военных действий произойдет не только обрушение политических систем, но и для самих государств последствия могут быть катастрофическими, а убежденность политических элит стран, которые могут быть вовлечены в конфликт, о том, что антивоенное движение и гуманистические идеалы возможны только после военного конфликта, "являются преступными".

В связи с этим политолог выразил убеждение, что антивоенное движение "должно рождаться как упреждающее".

"Антивоенное движение невозможно только в отдельно взятой стране. Поэтому "Хельсинская группа 2.0" – это наша инициатива не только для наших единомышленников в Украине… но и в государствах, которые были и остаются членами ОБСЕ", - сообщил он.

А.Ермолаев рассказал, что подготовлено программное обращение, в котором эксперты изложили свою оценку происходящих событий, свое видение необходимости новых инструментов, связанных с эффективной европейской политикой на основе возможностей ОБСЕ и тех обязательств, которые взяли на себя страны-участницы ОБСЕ.

"Считаем критически важным уже в 2019 году инициировать и довести до логического завершения встречу на высшем уроне стран-участниц ОБСЕ по одному ключевому вопросу: предотвращению угрозы украинско-российской и континентальной войны", - заявил он.

По словам А.Ермолаева, это может стать началом глубокой реформы системы безопасности в целом.

При этом политолог подчеркнул, что подобного рода давление на национальное правительство возможно только при условии создания целой сети "Хельсинских групп", то есть, создания обширного антивоенного движения.

Также, по словам А.Ермолаева, в программе предлагается ряд мер, которые будут способствовать трансформации системы безопасности на континенте.

"Речь идет по большому счету о новом континентальном мышлении… о реабилитации той гуманистической доктрины прав, свобод человека, ценности человеческой жизни, которые были забыты… Задача нового антивоенного движения, сети Хельсинских групп, идея "Хельсинки 2.0", прежде всего – гуманизировать вопросы безопасности, вернуть в политику безопасности фундамент", - подытожил он.

Эксперт аналитической группы KievStratPro, кандидат философских наук Андрей Бузаров в свою очередь добавил: "Хельсинская группа 2.0" призывает к тому, чтобы, прежде всего, экспертное сообщество активизировалось… в выработке тех или иных инициатив по стабилизации ситуации на евразийском континенте с целью недопущению ее ухудшения".