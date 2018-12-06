В Конституции Украины следует уточнить социальные и экономические права украинцев, так как они стали фикцией – правозащитники

Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Правозащитники считают необходимым внести изменения в Конституцию Украины относительно социальных, экономических и культурных прав украинцев, так как эти права фактически не выполняются.

"Права второго поколения (экономические, социальные, культурные права, для реализации которых требуется участие государства – ИФ) на самом деле превращаются в фикцию. По нашему мнению, второй раздел Конституции необходимо переписать", - сказал в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Он отметил, что конституционная комиссия подготовила проект изменений во второй раздел Конституцию, где все необходимые уточнения были учтены.

"Слово – за законодателем. Но ни президент, ни парламент не спешат внедрять эти серьезные изменения во второй раздел Конституции, которые являются необходимыми", - подчеркнул директор правозащитной группы.

Е.Захаров добавил: "В государстве нет официальных документов, в которых бы определялось, что такое достаточный уровень жизни. Сказали бы, что это существующая минимальная пенсия, но они даже этого не могут сказать, потому что окажется, что приблизительно 4% населения имеют доходы меньше этой суммы, и тогда надо будет доплачивать, а государство этого делать не хочет".

То же касается и права на жилье. "Право на жилье человек имеет. Но если у него нет жилья, то он его и не получит. Более того, по решению суда можно выселить человека", - сказал правозащитник.

Е.Захаров обратил внимание на то, что такая же ситуация и с правом на охрану здоровья, медицинскую помощь и в целом с правом на улучшение социально-экономического положения.

Он также указал, что в Конституции вообще не прописано право на справедливый суд в том виде, как в Европейской конвенции. По словам Е.Захарова, в целом состояние соблюдения прав человека в Украине ухудшается во всех аспектах.

В частности, как рассказал правозащитник, растет число фактов жестокого обращения в силовых структурах, а условия и медицинское обслуживание в пенитенциарных учреждениях далеки от нормы из-за низкого уровня финансирования системы.

Кроме того, вооруженный конфликт на Донбассе порождает массовые нарушения прав человека: незаконные задержания, посягательство на человеческое достоинство, пытки, убийства.

Также как отметил правозащитник, в украинском обществе наметилась тенденция к толерантному отношению к насилию.

Е.Захаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" уточнил, что исследования, проведенные Харьковским институтом социальных исследований, показали, что почти треть украинцев стали считать нормой пытки.

"В 2014 году число тех, что считал, что можно применять пытки, составляло 14%, в прошлом году эта цифра увеличилась 24,5%. В частности, называлось, что можно пытать террористов", - рассказал он.

По словам правозащитника, эта тенденция напрямую связана с военным конфликтом, и, как допускает Е.Захаров, число тех, кто считает нормой пытки, будет возрастать.