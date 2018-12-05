Пресс-конференции

14:22 05.12.2018

Легальный рынок труда за рубежом охватывает 3-4% трудовых мигрантов – эксперт

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Киев. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Легальный рынок труда за рубежом охватывает не более 4% трудовых мигрантов и необходимы изменения в законодательстве для повышения этой доли, сообщил адвокат, председатель адвокатского объединения "Войченко и Дульский" Сергей Войченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

"Через легальный рынок за 2017 год выехало 83 тыс. чел. Только Польша предоставила 1,7 млн приглашений на работу для украинцев. Фактически, легальный рынок мал и охватывает не более 3-4% человек, которые трудоустраиваются за границей",- сказал он.

С.Войченко также считает, что государство должно способствовать гражданам трудоустраиваться за границей, ведь заработные платы в Украине не позволяют содержать семью.

По его словам, правки, которые собираются внести в закон Украины "О занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", путем регулирования и давления на частные агентства по трудоустройству сделают сотрудничество с зарубежными работодателями невыгодным и поспособствуют развитию черного рынка трудовой миграции.

Эксперт отметил, что для морского сектора лицензионные условия являются невыполнимыми и противоречат Конвенции по труду в морском судоходстве.

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