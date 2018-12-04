Colliers прогнозирует снижение вакантности офисов в Киеве до 5% в 2019г и бум нового предложения в 2021г

Киев. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости Киева в объектах класса "А" и "В" в 2019 году может снизиться до 5% на фоне прогноза низкого объема нового предложения и растущего спроса со стороны арендаторов, а на 2021 год будет заявлено к открытию существенное количество новых масштабных проектов.

Такой прогноз озвучил управляющий директор Colliers International (Украина) Александр Носаченко во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник

"Мы ожидаем принципиально больший объем нового предложения в 2021 году. Ряд игроков офисной недвижимости и девелоперов начинают верить в этот сегмент… БЦ Sky Towers (пр.Победы, 13, арендуемая площадь – 150 тыс. кв. м - ИФ) – это будет самый крупный проект (в Киеве - ИФ). На фоне планов других застройщиков по развитию новых офисных зданий в 2021 году на рынок может выйти большое количество новых квадратных метров", - сказал он.

По словам А.Носаченко, это может существенно повлиять на рынок, в частности оказать давление на арендные ставки в других офисных объектах Киева.

Как указывается в пресс-релизе компании, низкие объемы нового предложения в 2019 году, частичная заполненность объектов, находящихся в стадии строительства, а также растущий спрос со стороны арендаторов и покупателей на офисы, вероятно, обеспечат дальнейшее снижение вакантности до 5%.

По данным Colliers, в первом полугодии 2019 года на рынок может выйти 50 тыс. кв. м новых офисных площадей. В частности, к открытию заявлено офисное здание по ул.Гайдара, 54 арендной площадью 12 тыс. кв. м и БЦ Wave Tower по пр.Бандеры, 9в арендной площадью 22 тыс. кв. м.

Как сообщил А.Носаченко, к концу 2018 года общее предложение офисных площадей в Киеве составило 1,884 млн кв. м, при этом новое предложение по сравнению с 2017 годом сократилось на 45% - до 36 тыс. кв. м. По сравнению с 2017 годом вакантность снизилась на 15 п.п. - до 6,5%. Максимальная базовая арендная ставка выросла практически пропорционально (на 14%) – до $32/кв. Средний диапазон арендных ставок в мес./кв. м составил: в классе "А" – $20-32, в классе "В" – $14-19, в классе "С" - $9-13. В частности, доля свободных площадей в сегменте офисов класса "А" составила 8,7%, в классе "В" – 2,8%.

При этом валовое поглощение площадей в текущем году составило лишь порядка 105 тыс. кв. м. и может еще немного вырасти к концу года (против 170 тыс. кв. м валового поглощения в 2017 году).

"Снижение (поглощения – ИФ) произошло не из-за сокращения спроса, так как он достаточно стабилен, а потому, что вакантность снижается и найти необходимое помещение нелегко. Ничего не строится. При стабильном спросе ничего существенного на рынок не выходит", - резюмировал эксперт.