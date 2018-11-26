Пресс-конференции

12:52 26.11.2018

Евродепутаты добиваются от российских властей допуска делегации Европарламента к политзаключенному Сенцову - Хармс

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Киев. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Депутаты Европарламента ведут переговоры с соответствующими ведомствами России, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии для вручения премии им.Сахарова, заявила евродепутат Ребекка Хармс.

"У нас есть идея, и мы активно пытаемся отстоять ее в российских ведомствах, чтобы они допустили делегацию Европарламента посетить Олега Сенцова в лагере", - сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Р.Хармс проинформировала, что церемонию вручения посетят сестра О.Сенцова Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

"Европейский парламент написал письмо российским ведомствам, чтобы освободить Сенцова для того, чтобы он мог приехать в Брюссель и собственноручно получить премию. Скорее всего, этого не произойдёт, и на вручении будет его сестра и адвокат", - рассказала евродепутат.

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