Евродепутаты добиваются от российских властей допуска делегации Европарламента к политзаключенному Сенцову - Хармс

Киев. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Депутаты Европарламента ведут переговоры с соответствующими ведомствами России, чтобы посетить украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии для вручения премии им.Сахарова, заявила евродепутат Ребекка Хармс.

"У нас есть идея, и мы активно пытаемся отстоять ее в российских ведомствах, чтобы они допустили делегацию Европарламента посетить Олега Сенцова в лагере", - сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Р.Хармс проинформировала, что церемонию вручения посетят сестра О.Сенцова Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

"Европейский парламент написал письмо российским ведомствам, чтобы освободить Сенцова для того, чтобы он мог приехать в Брюссель и собственноручно получить премию. Скорее всего, этого не произойдёт, и на вручении будет его сестра и адвокат", - рассказала евродепутат.