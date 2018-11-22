Псевдодокументальный фильм о том, как Украина стала практически безлюдной в результате открытия границ в 2020 году, выйдет в прокат 22 ноября

Киев. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фильм "2020. Безлюдная страна", который снят в жанре мокьюментари (псевдодокументалистика), выходит в прокат в ряде городов Украины.

"Действие фильма происходит в 2020 году. В результате подписания ряда международных договоров украинцам открылись границы всех стран мира. Люди начали массово выезжать за границу в поисках лучшей жизни, и уже через несколько недель страна стала практически безлюдной. Канадский кинорежиссер украинского происхождения решил посетить Украину, чтобы узнать, счастливы ли те люди, которые остались, и почему", - рассказал на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" режиссер фильма Корней Грицюк.

Известный украинский журналист Андрей Куликов сыграл в фильме вымышленного президента Украины Тараса Войтенко, воображаемой предвыборной программой которого стала "Гражданская инициатива "2020. Езжайте и возвращайтесь". Суть данной инициативы заключается в том, что украинцам дается право на бесплатный билет в одну сторону в любую страну мира, но на билет обратно каждый уже должен заработать самостоятельно. Идея в том, что украинцы, получив за границей опыт, образование, другой менталитет, должны вернуться на родину, чтобы построить новую страну.

Премьера фильма состоится 22 ноября в киевском кинотеатре "Жовтень" в 19:00. В столице фильм также будет демонстрироваться в кинотеатрах "Планета кино", "Бумер", "Магнат". Во Львове, Харькове, Сумах и Одессе – в "Планете кино".