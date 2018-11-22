Большинство украинцев считает, что страна развивается в неправильном направлении - опрос

74% украинцев считают, что на сегодняшний день Украина развивается в неправильном направлении, о чем свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий "Социополис", представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

На вопрос, в правильном или неправильном направлении на сегодняшний день развивается Украина, 2,9% ответили, что безусловно в правильном, 16,2% - скорее в правильном, 33,5% - скорее в неправильном, 40,5% - безусловно в неправильном, а 6,9% затруднились с ответом.

Среди общегосударственных проблем наиболее острыми для Украины в данный момент, которые требуют первоочередного решения, 57% опрошенных считают военный конфликт на Донбассе, 31,1% - коррупцию в органах власти, 26,4% - высокие тарифы на коммунальные услуги и их рост, 25,1% - безработицу, 22,4% - высокие цены на товары и услуги и их рост, 20,4% - низкий уровень зарплат, пенсий и социальных выплат.

Среди общегосударственных проблем наиболее острыми лично для респондентов в данный момент, которые требуют первоочередного решения, 54,8% опрошенных считаю высокие тарифы на коммунальные услуги и их рост, 52,7% - высокие цены на товары и услуги и их рост, 46,2% - низкий уровень зарплат, пенсий и социальных выплат, 20,6% - военный конфликт на Донбассе, 20% - низкий уровень социальных услуг.

Опрос Института социальных технологий "Социополис" был проведён с 8 по 16 ноября 2018 года. Опрошено 2403 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 2% для показателей близких к 50%, 1,7% - для показателей до 25%, 1,2% - для показателей до 10% и 0,9% - для показателей до 5%.