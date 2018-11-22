В Киеве презентовали пособие по созданию центра админуслуг для органов местного самоуправления

Киев. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Киеве презентовали пособие для органов местного самоуправления "Как создать ЦПАУ с нуля в объединенной территориальной громаде - опыт институционального создания ЦПАУ Программы "U-LEAD с Европой" (ЦПАУ – Центр предоставления административных услуг).

"За прошлый год местное самоуправление получило дополнительно доход 2,9 млрд грн за предоставление админуслуг", - сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Вице-премьер отметил, что при увеличении количества предоставляемых услуг очень важным остается их качество.

По словам Г.Зубко, в Украине работает более 700 центров админуслуг (123 в объединенных громадах), но значительная их часть требует институциональной помощи, так как была создана до начала децентрализации, и сейчас не все из них надлежаще выполняют свои ключевые функции.

"Если государство будет эффективно предоставлять административные услуги населению, то население будет больше доверять такому государству. Но речь идет не только о доверии граждан, мы говорим и об имидже всей страны", - отметил координатор сектора по децентрализации Представительства ЕС в Украине Фредерик Коэн.

В свою очередь программный директор "U-LEAD с Европой" от Sida Камеран Худур добавил, что по результатам реализации программы будет создание до 600 центров админуслуг, а также разработка и запуск систем, которые будут помогать реализовывать электронное управление в Украине.

В связи с этим, при помощи международных партнеров, было разработано пособие "Как создать ЦПАУ с нуля в объединенной территориальной громаде - опыт институционального создания ЦПАУ Программы "U-LEAD с Европой".

Руководитель направления по улучшению качества предоставления админуслуг "U-LEAD с Европой" Сусанна Делланс сообщила, что данное пособие - одно из семи, которые направлены на упрощение создания и улучшения работы центров админуслуг в Украине.