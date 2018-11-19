Пресс-конференции

11:38 19.11.2018

Тука рассчитывает на увеличение до 100-150 млн грн финансирования программы по предоставлению жилья для переселенцев в 2019 году

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Киев. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука рассчитывает на увеличение Верховной Радой в проекте государственного бюджета на 2019 год финансирования программы по строительству либо покупке жилья для проживания внутренне перемещенных лиц до 100-150 млн грн.

"Я надеюсь, что в 2019 году найдется возможность увеличения финансирования программы обеспечения жильем. Так как территория действия программы распространяется на всю страну, а средства финансирования остались на уровне этого года в объеме 36 млн грн. Для всей Украины это просто капля в море… Я надеюсь, что народные депутаты во время рассмотрения проекта бюджета сделают все возможное, чтобы найти дополнительные источники финансирования данной программы", - заявил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Г.Тука подчеркнул, что, по его прогнозам, для первого года действия программы на территории всей страны необходимо 100-150 млн грн.

Замминистра отметил, что программа заключается в софинансировании 50/50 из государственного и местных бюджетов на строительство либо покупку жилья для проживания переселенцев.

Кроме того, Г.Тука сетует на низкую активность местных органов власти по участию в данной программе и решению вопроса жилья для переселенцев в целом.

Среди прочего он отметил, что действующая система учета переселенцев не дает возможности определить количество тех, кто нуждается на данный момент в жилье.

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Тука рассчитывает на увеличение до 100-150 млн грн финансирования программы по предоставлению жилья для переселенцев в 2019 г.

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