В Раду могут пройти восемь партий – опрос "Рейтинга"

Киев. 26 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы парламентские выборы в Украине проходили в середине июня, преодолеть 5%-й избирательный барьер и пройти в Верховную Раду Украины могли бы восемь политических сил, свидетельствуют данные социологического исследования Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно исследованию, представленному во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", партийный рейтинг возглавляет партия ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую готовы поддержать 17% тех, кто определился с выбором и намерен прийти на выборы.

Вторую позицию разделяют партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и партия "Слуга народа" Владимира Зеленского, за которые готовы проголосовать около 10,5%.

За партию "За життя" Вадима Рабиновича намерены отдать голоса 9,6% респондентов, за Радикальную партию Олега Ляшко - 8,2%. Партию действующего президента Украины Петра Порошенко "БПП "Солидарность" готовы поддержать 7,4% опрошенных, партию "Самопомич", которую возглавляет мэр Львова Андрей Садовый, - 5,1%.

Согласно исследованию, не преодолевает 5%-й барьер и не проходят в Раду партия ВО "Свобода" (3,8%).

Рейтинг других партий – менее 2%.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.