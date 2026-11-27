Україна у 2026 році покращила показник Індексу економічної безпеки (ІЕБ) на 2,7 бала – до 36,1 бала зі 100 можливих, однак залишилася на останньому місці серед 11 досліджуваних країн. Найбільшими загрозами для стійкості української економіки в умовах тривалої війни залишаються низька ефективність монетарної, фінансової та податково-бюджетної політики, надмірне державне регулювання, обмеження руху капіталу та недостатнє використання потенціалу приватного сектору, вважає президент Міжнародного Інституту Свободи (ILI), автор Індексу економічної безпеки Ярослав Романчук.

«Це наш найважливіший флагманський індекс. Це науково-аналітичний інструмент для того, щоб зробити внесок у стійкість, у спроможність нашої економіки», – зазначив він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За словами економіста, дослідження має стати інструментом оцінки ефективності роботи органів державного управління, визначення пріоритетів економічної політики в умовах війни, а також формування передумов для повоєнного відновлення, залучення інвестицій, технологій та людського капіталу.

Модератор пресконференції, директор з маркетингу інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін, в свою чергу, зазначив, що цьогорічне дослідження охоплює 26 факторів економічної небезпеки та 64 параметри, об'єднані у вісім тематичних груп.

«Сьогодні ми обговорюємо одне з ключових завдань, важливих для нашої держави. А саме – чи здатна взагалі українська економіка витримати тривалу війну та які ресурси необхідні для забезпечення її подальшого розвитку», – додав Уракін.

Згідно з результатами дослідження, лідерами Індексу економічної безпеки 2026 року стали Німеччина та Фінляндія, які отримали відповідно 72,8 та 72,1 бала. Третє місце посіли США з показником 67,8 бала, четверте – Чехія (67,5 бала), п'яте – Ізраїль (64,3 бала). Далі розташувалися Польща (57,8 бала), Румунія (53,8 бала), Росія (47,8 бала), Аргентина (46,9 бала) та Туреччина (46,5 бала).

Романчук наголосив, що покращення інтегрального показника України не свідчить про принципове зміцнення економічної безпеки держави. Країна залишається в так званій помаранчевій зоні ризиків, а за окремими складниками індексу – у червоній, що характеризує найбільш небезпечний стан економічних інститутів.

Найбільший прогрес Україна продемонструвала за інфраструктурними чинниками, оцінка яких зросла з 33 до 48 балів. Показник правових та інституційних чинників покращився з 48 до 54 балів, соціальних – із 42 до 47 балів, регуляторних – із 35 до 39 балів. Водночас оцінка монетарних та фінансових чинників знизилася з 26 до 16,5 бала, а нематеріальних – із 48 до 43 балів.

Макроекономічний складник індексу становив 24 бали проти 21 бала роком раніше, податково-бюджетний – 17 балів проти 14 балів відповідно.

«У нас немає розуміння зв'язку між воєнною безпекою та економічною безпекою. Коли монетарна, фіскальна і макроекономічна політика на такому рівні, дуже важко бути інвестиційно привабливим, здійснювати модернізацію економіки», – наголосив Ярослав Романчук.

На його думку, економічну безпеку необхідно оцінювати насамперед через можливості людини працювати, отримувати освіту та медичні послуги, здійснювати заощадження, інвестувати, захищати власність і забезпечувати себе після завершення трудової діяльності.

Економіст зазначив, що пересічний українець витрачає на харчування близько 40% своїх видатків, тоді як у країнах із високим рівнем доходів цей показник становить близько 14%. Така структура споживання обмежує можливості населення накопичувати капітал, формувати внутрішні інвестиційні ресурси та фінансувати розвиток національної економіки.

«В умовах конкуренції за людський капітал важливо, щоб українці мали впевненість, що в Україні буде не лише можливість працювати, а також заощаджувати на пенсію, робити заощадження, робити інвестиції. Це теж елемент економічної безпеки людини», – пояснив президент ILI.

Окрему увагу в дослідженні приділено порівнянню економічної стійкості України та Росії. За словами Романчука, попри міжнародні санкції, значні військові витрати та обмеження доступу до західних технологій, російська економіка зберігає ресурси для фінансування тривалої війни.

Зокрема, за макроекономічними чинниками Росія отримала 40 балів проти 24 балів в України, за монетарними та фінансовими – 49 балів проти 16,5 бала відповідно. Водночас за правовими та інституційними чинниками РФ поступається Україні – 43 бали проти 54 балів.

«Так, це означає, що російська економіка стійкіша. Бюджетне збалансування країни – вона не має такої заборгованості, як у нас. У них профіцит торговельного і платіжного балансу», – зазначив Ярослав Романчук, відповідаючи на запитання щодо результатів Росії в рейтингу.

За його оцінкою, у 2026 році обсяг російського експорту товарів і послуг може становити $505-510 млрд, що забезпечуватиме країні-агресору значні валютні надходження. При цьому Романчук закликав не переоцінювати можливості санкційного тиску як самостійного інструменту припинення війни та зосередитися на нарощуванні економічного й оборонно-промислового потенціалу України.

Водночас, згідно з дослідженням ILI, слабкими сторонами російської економіки залишаються надмірна централізація державного управління, корупція, майнова та матеріальна нерівність, залежність від сировинних доходів і низька якість правових інститутів.

Одним із ключових напрямів зміцнення економічної безпеки України Романчук назвав перегляд масштабів державного втручання в економіку, скорочення регуляторного навантаження та концентрацію державних ресурсів на забезпеченні обороноздатності країни.

«Треба значно більше ресурсів і повноважень для бізнесу і для суспільства. Коли ми працюємо з партнерами, нам треба довести, що ми робимо свою домашню роботу, і показувати результати того, як ми зменшуємо непотрібні регуляторні витрати, регуляторне навантаження, які тільки гальмують економічне зростання і є джерелом корупції», – наголосив він.

Серед першочергових економічних реформ президент ILI назвав запровадження мультивалютності, лібералізацію руху капіталу, радикальну податкову реформу з переходом до системи трьох податків, масштабну дерегуляцію та приватизацію державних активів.

На його переконання, одним із найбільш перспективних джерел економічного зростання, валютних надходжень і залучення іноземних інвестицій має стати український військово-промисловий комплекс (ВПК). Україна, за оцінкою експерта, має потенціал увійти до десятки найбільших світових експортерів озброєнь та оборонних технологій, а в перспективі – претендувати на 5-7% світового ринку озброєнь.

За його словами, вихід українських оборонних підприємств на міжнародні ринки має відбуватися в координації із забезпеченням потреб Збройних сил України. Розширення масштабів виробництва та міжнародної технологічної кооперації дозволить підприємствам збільшувати інвестиції в розробки, знижувати собівартість продукції та підвищувати конкурентоспроможність.

Перспективним напрямом Романчук вважає співпрацю українського оборонного бізнесу з промисловими й технологічними компаніями Німеччини, Польщі та США, зокрема в контексті диверсифікації глобальних ланцюгів постачання та зменшення їхньої залежності від Китаю. Як приклад успішного поєднання обороноздатності та розвитку технологічного підприємництва він навів Ізраїль, який, попри постійні безпекові загрози, зберігає високий інвестиційний потенціал і забезпечує присутність національних компаній на міжнародних ринках.

Відповідаючи на запитання щодо ризику дефолту України, економіст зазначив, що високий рівень державної заборгованості та залежність бюджету від зовнішнього фінансування створюють значні загрози, однак підтримку міжнародних партнерів необхідно розглядати також у контексті внеску України в забезпечення європейської безпеки.

«Я впевнений, що після перемоги у нас буде реструктуризація зовнішньої заборгованості, і я думаю, що до 70% боргу буде списано, тому що це був внесок Європи у стійкість, у нашу перемогу. Потім нам треба буде зробити радикально іншу податкову систему і структуру державних витрат», – додав Романчук.

При цьому він виступив за максимальну децентралізацію процесів повоєнного відновлення, розширення повноважень громад і регіонів, а також залучення приватного капіталу до реалізації інвестиційних проєктів.

Романчук також наголосив на необхідності оцінювати ефективність європейської інтеграції України не лише за кількістю ухвалених законодавчих актів та імплементованих нормативних положень, а й за фактичними змінами умов ведення бізнесу, продуктивності праці, доступності фінансування та інвестиційної привабливості країни.

На його думку, системне покращення показників економічної безпеки є необхідною передумовою досягнення темпів економічного зростання понад 7% на рік, повернення українців з-за кордону та формування конкурентоспроможної моделі повоєнного розвитку.

Індекс економічної безпеки 2026 – третє щорічне дослідження Міжнародного Інституту Свободи, розроблене на основі концепції економічної безпеки України 2023 року. Методологія передбачає використання відкритих статистичних даних, міжнародних рейтингів та експертних оцінок для визначення спроможності держав протистояти внутрішнім і зовнішнім економічним загрозам.