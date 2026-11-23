Для відновлення української промисловості необхідно змінити підходи до банківського кредитування, запровадити дієві механізми страхування воєнних ризиків і сформувати систему довгострокового проєктного фінансування для залучення приватного капіталу. Про це заявили президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах і президент Української національної іпотечної асоціації Сергій Волков.

Президент УСПП наголосив, що на тлі російської агресії промисловість стикається не лише з руйнуванням виробничих потужностей та енергетичної інфраструктури, а й із дефіцитом доступних фінансових ресурсів. За його оцінкою, з другої половини 2026 року в українській економіці посилюються ознаки стагнації, зокрема в металургії та агропромисловому комплексі.

«Особливо з другої половини 2026 року є всі ознаки стагнації нашої економіки. За підсумками третього кварталу ВВП України порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 1,7%. При цьому рівень споживчої інфляції, за прогнозом Національного банку, до кінця року може становити 12,5%», – наголосив Кінах на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» в понеділок.

За наведеними даними, співвідношення загального обсягу кредитів до ВВП України становить близько 14-15%, а працюючих кредитів – 7-8%, тоді як середній показник кредитування до ВВП у Європейському Союзі він оцінив приблизно у 80%. Причинами він назвав дорогі кредити та високу дохідність депозитних сертифікатів НБУ. За його оцінкою, у депозитних сертифікатах акумульовано близько 725 млрд грн, тоді як підприємства відчувають гостру потребу в обіговому та інвестиційному капіталі.

Анатолій Кінах також звернув увагу на зростання від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі та переважання сировинної продукції в експорті, що, на його думку, посилює імпортозалежність. Кінах закликав зробити основою відбудови індустріально-інноваційну модель економіки з розвитком переробних галузей і створенням робочих місць усередині країни.

«У сировинну економіку, яка зараз уже сформувалася в Україні, практично не повернуться мільйони українців, які вимушено перебувають за кордоном. Сировинна економіка не генерує сучасних робочих місць, сучасного рівня оплати праці та якості життя громадян», – зазначив він.

Сергій Волков, зі свого боку, зазначив, що навіть за збільшення обсягів кредитування основна частина банківських коштів спрямовується на поточні потреби підприємств, а не на створення нових виробничих потужностей. За його словами, від початку року кредитування зросло приблизно на 30%, однак частка кредитів на капітальні вкладення становить близько 14%. Програма «Доступні кредити 5-7-9%», за його оцінкою, має таку саму спрямованість.

Посилаючись на оцінки Світового банку та Європейської комісії, Волков повідомив, що загальні потреби відновлення України оцінюються у $588 млрд, зокрема близько $63 млрд припадає на промисловість і $90 млрд – на житловий сектор. При цьому, за його словами, міжнародні партнери розраховують на фінансування приблизно 40% необхідних видатків із приватних інвестиційних джерел. Однак ці кошти потребують механізмів фінансування конкретних об'єктів.

«Капітальні проєкти потребують дуже потужного фінансування сьогодні, але віддачу вони даватимуть через роки. В Україні практично відсутня розгалужена система проєктного фінансування. Саме цей банківський інструмент потрібен для досягнення цілей, які стоять перед країною», – зазначив він.

Як приклад системної проблеми він навів житлове будівництво, де немає узгодженого механізму розподілу ризиків. За наведеною ним оцінкою Світового банку, до повномасштабної війни до 80% капітального будівництва житла фінансували покупці через авансові платежі, тоді як нині їхня частка скоротилася приблизно до половини. Забудовники змушені залучати більше власного капіталу, а частка банківського кредитування будівництва залишається, за словами Сергія Волкова, меншою за 1%.

«Банки пояснюють свою позицію цілком раціонально. Забудовники часто недостатньо капіталізовані, фінансові потоки непрозорі, а ризики різних проєктів змішуються на одному балансі. Їх неможливо належно оцінити з погляду фінансування окремого об'єкта», – пояснив він.

Запропонована Волковим модель проєктного фінансування передбачає одночасне застосування п'яти інструментів: захищених рахунків ескроу для коштів покупців або інвесторів; створення окремої проєктної компанії для кожного об'єкта; надання банківського проєктного кредиту; незалежного інженерного контролю за виконанням робіт; а також фонду чи механізму врегулювання проблемних проєктів. Кошти з рахунків ескроу мають вивільнятися після підтвердження завершення відповідних етапів робіт, а фінансові потоки – відокремлюватися.

«Банк має оцінювати лише конкретний проєкт, його фінансову модель і грошові потоки. Власний баланс забудовника стає другорядним. Будь-який забудовник може отримати фінансування для якісного проєкту, але лише тоді, коли всі п'ять інструментів працюватимуть одночасно», – підкреслив президент асоціації.

На думку Сергія Волкова, така система може використовуватися не лише в житловому секторі, а й у промисловості, енергетиці та транспортній інфраструктурі. Вона покликана забезпечити контроль за цільовим використанням коштів і розподіл ризиків. Водночас для її впровадження необхідні законодавчі зміни та перехідний період: за наведеним експертом прикладом Польщі, підготовка і перехід до подібної системи тривали кілька років.

Окрему увагу учасники приділили страхуванню воєнних ризиків. Анатолій Кінах повідомив, що УСПП та Антикризовий штаб стійкості України неодноразово передавали уряду, НБУ і парламенту пропозиції щодо гарантій для інвесторів, стимулювання кредитування пріоритетних виробництв та податкового стимулювання модернізації. За його оцінкою, наявні ініціативи страхування воєнних ризиків не відповідають масштабам проблеми та потребують доопрацювання.

«Ми представили свої пропозиції неодноразово – і уряду, і Національному банку. Йдеться про страхування ризиків, систему гарантій, а особливо в умовах війни – про створення сучасної системи страхування воєнних ризиків. Цю тему ми будемо далі деталізувати і наполегливо пропонувати розглядати комплексно», – заявив Кінах, відповідаючи на запитання учасників.

У межах дискусії Сергій Волков також закликав переглянути структуру державних кредитних програм, зокрема «єОселі», щоб розвивати механізми рефінансування іпотечних портфелів, іпотечні облігації та сек'юритизацію. Він пропонує адресні субсидії вразливим категоріям та будівництво соціального орендного житла для ВПО. Кінах пов'язав житлові програми з демографічною політикою та поверненням українців.

«Пропонувати іпотеку всім – це химера, цього не буде. Навіть за нульової ставки цей кредит треба повертати. Треба зараз іти в бік капітального будівництва соціального орендного житла», – зазначив він.

Модератор пресконференції, голова комітету з фінансово-правових питань УСПП Ірина Федоренко повідомила, що обговорення є частиною серії заходів напередодні відкритих всеукраїнських слухань, запланованих на 11 грудня в Києві. За їхніми результатами учасники мають намір підготувати звернення до президента України, Ради національної безпеки і оборони та профільних державних органів із пропозиціями щодо фінансування відновлення, удосконалення державної економічної політики й активізації роботи Національної ради відновлення України.