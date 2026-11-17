Новий український ресторанний бренд сучасної європейської кухні Salaterra розпочав роботу в Києві та планує розширити мережу до трьох закладів до кінця 2026 року, повідомив CEO та співвласник Salaterra Ігор Горенко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у 2027 році компанія має намір запустити франчайзингову модель розвитку та розширити присутність в інших регіонах України.

"Salaterra є новим українським брендом сучасної європейської кухні у форматі швидкого, здорового харчування, а найголовніше - з акцентом на страви з фермерської продукції. У нашому бренді закладено три основні ідеї: Salat - свіжі інгредієнти, Terra - природне походження, Era - ера свідомого харчування. Здорова їжа сьогодні - це не фітнес-тренд, а спосіб зберегти сили для роботи й життя в умовах стресу", - зазначив Горенко.

Перший заклад Salaterra вже працює у столичному ТРЦ River Mall. Наразі команда налічує 25 співробітників, а щоденна відвідуваність становить близько 200 гостей. До кінця року компанія планує збільшити кількість працівників до 70 осіб.

Концепція Salaterra передбачає поєднання швидкого обслуговування, доступного формату харчування та використання якісних натуральних інгредієнтів. Основу меню становлять салати, супи, паста та напої. Надалі компанія планує розширювати асортимент, зокрема розвивати категорію боулів, запровадити сніданки та десертне меню.

За словами Горенка, мережа активно готується до відкриття нових ресторанів у великих торговельно-розважальних центрах Києва. "Наприкінці листопада відкриваємо Ретровіль, у грудні - в Lavina Mall, у січні-лютому - у ТРЦ "Проспект"", - повідомив він.

Таким чином, до кінця 2026 року мережа має об'єднати три заклади, а на початку 2027 року їхня кількість може зрости до чотирьох.

На першому етапі розвитку Salaterra зосередиться на форматі ресторанів швидкого обслуговування у фудкортах торговельних центрів. Серед переваг таких локацій компанія виділяє стабільний потік відвідувачів, сформовану споживчу аудиторію, а також централізоване вирішення питань енергозабезпечення та безпеки.

Водночас у перспективі Salaterra розглядає можливість відкриття повноформатних ресторанів у форматі стріт-ритейлу, зокрема в Києві, передмісті столиці та інших регіонах України.

"У майбутньому ми плануємо відкривати ресторани також у форматі стріт-ритейлу. І не лише у Києві, але й у передмісті та інших областях", - зазначив Горенко.

Такий формат передбачатиме ширше меню та ресторанну подачу страв. Площа закладів у торговельних центрах становитиме переважно 70-120 кв. м, тоді як для повноформатних ресторанів компанія розглядає приміщення площею до 200 кв. м.

Окремим напрямом розвитку стане впровадження цифрових сервісів та доставки. Як повідомила директорка з маркетингу Salaterra Юлія Піковська, найближчим часом компанія планує запустити доставку через платформу Glovo.

У подальших планах - створення власного сайту з можливістю онлайн-замовлення та самовивозу, впровадження CRM-системи, а також розвиток комунікацій бренду в Instagram і Facebook.

Важливим елементом бізнес-моделі Salaterra стане співпраця з українськими виробниками продуктів харчування. За словами Горенка, наразі частка вітчизняних інгредієнтів у меню становить близько 40%, проте компанія планує поступово збільшити цей показник до 60%.

"Ми формуємо ДНК нашого бренду таким чином, щоб людина, яка в нас працювала або їла, залишалася задоволеною і розуміла, для чого ми це робимо. Тому акцент будемо робити також на вибудову партнерської співпраці з фермерами та дієтологами", - наголосив він.

Серед першочергових завдань компанія визначає стандартизацію операційних процесів, формування команди, забезпечення стабільної якості продукції та створення ефективної моделі управління мережею.

У 2027 році Salaterra планує розпочати розвиток за франчайзинговою моделлю, що дозволить прискорити вихід у регіони без необхідності самостійного відкриття всіх закладів. За словами Горенка, потенційні партнери вже виявляють інтерес до запуску ресторанів бренду в Одесі та Черкасах.

Salaterra - новий український бренд закладів сучасної європейської кухні, концепція якого базується на швидкому обслуговуванні, принципах здорового харчування та використанні натуральних інгредієнтів із поступовим збільшенням частки продукції українських фермерів. Компанія розвиває формати закладів у торговельних центрах і планує вихід у сегмент міських ресторанів та франчайзингу.