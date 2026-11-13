Потужність приєднання генустановок до мереж "Укренерго" обмежена 620 МВт – експерт

Київ. 13 листопада. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Потужність приєднання генеруючих установок до мереж НЕК "Укренерго" на сьогодні становить 620 МВт, що обмежує можливості бізнесу з розвитку генерації, вважає голова правління Інституту сталого розвитку, співзасновник Харківського енергетичного кластеру Станіслав Ігнатьєв.

"В принципі, ми, як бізнес, хотіли б будувати багато нових генеруючих потужностей, але на превеликий жаль, у нас немає можливості великого приєднання до мереж "Укренерго". І це найбільша проблема. Всього-на-всього на 620 МВт є можливість зараз приєднання до мереж", – сказав Ігнатьєв на пресконференції на тему "Energy Resilience: хто та як будує розподілену генерацію в Україні?" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Він пояснив, що внаслідок обстрілів РФ є дуже сильно пошкоджені підстанції, які не можуть передавати е/е.

Як повідомлялося, на цій же пресконференції голова комітету інсталяторів СЕС Асоціації сонячної енергетики України Олександр Альохін зазначив, що український ринок великомасштабних установок зберігання енергії (УЗЕ) на кінець року може становити 5 ГВт*год, при цьому спостерігається тенденція до переходу від stand alone накопичувавчі до поєднаних з СЕС (Colocated).

За його словами, якщо сценарій Colocated у минулі роки займав меншу частку, то й наразі він не став переважаючим, але його частка збільшується. У минулому році це було 10% до 90%, в цьому році спостерігається вже 30% до 70%, і в наступному році ми це будемо бачити як щонайменше 50% на 50%.

Джерело: https://www.youtube.com/live/BHwuOW4WTEk