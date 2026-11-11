Проєкт "Гідна праця для всіх" для подолання дефіциту кадрів і збереження людського потенціалу стартував в Україні

Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування представила проєкт "Гідна праця для всіх", спрямований на збереження людського потенціалу України, подолання дефіциту кадрів та створення умов для професійного розвитку працівників.

"Відновлення України залежить від людей, які бачать тут своє майбутнє та мають можливості працювати і розвиватися. Мета проєкту "Гідна праця" для всіх – зберігати та розвивати людський потенціал, поєднуючи наукове знання, досвід роботодавців і потреби працівників", – сказав президент асоціації Василь Воскобойник під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

За його словами, проєкт передбачає проведення соціологічного дослідження, підготовку рекомендацій для органів влади та роботодавців, а також розроблення пропозицій до трудового законодавства.

Під час пресконференції було представлено перший випуск щомісячного аналітичного дайджесту "Україна: люди і перспективи", присвячений демографічним змінам за 35 років незалежності України.

"Ми хочемо, щоб наукові дані були зрозумілими і доступними не лише для фахівців, а й представникам влади, бізнесу, журналістам і всім, хто просто цікавиться майбутнім України. Перший номер присвячений змінам населення України за 35 років незалежності", – розповів Воскобойник.

Згідно з наведеними у виданні оцінками, чисельність населення України на початок 2026 року становила від 27 млн до 29 млн осіб залежно від методики розрахунку та територіального охоплення. Крім того, частка пологів у жінок віком від 35 років зросла з 16,3% у 2022 році до 20,8% у 2025 році. Очікувана тривалість життя чоловіків при народженні у 2021 році становила 65,2 року, що на 12,2 року менше за середній показник ЄС.

Другим напрямом Воскобойник назвав початок дослідницького проєкту "Гідна праця для відновлення України. Діалог і практичні рішення", який фінансується Міжнародним фондом "Відродження". Наукову основу та методологію дослідження підготують фахівці Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України, а соціологічна група "Рейтинг" проведе опитування "Гідна праця очима українців". "Ми хочемо почути самих українців, зрозуміти їхні очікування від роботи та підготувати на цій основі практичні рекомендації", – сказав він.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун наголосив на необхідності стримування негативних демографічних тенденцій. "Незважаючи на складну сучасну ситуацію, треба зробити усе можливе, щоб спочатку загальмувати негативні тенденції, а згодом і стабілізувати демографічну ситуацію", – зазначив він.

Віцепрезидент Конфедерації роботодавців України Олена Степаненко звернула увагу на те, що дефіцит кадрів уже обмежує можливості українських підприємств працювати та розвиватися. "Держава повинна гарантувати безпеку та прозорі правила на ринку праці, а бізнес – забезпечувати конкурентну оплату, гідні умови й можливості професійного зростання", – наголосила вона.

Співзасновник HRD Club Ukraine Дмитро Дегтяр зазначив, що в умовах демографічної кризи роботодавцям необхідно переходити від ситуативного найму до довгострокової роботи з персоналом, зокрема через програми професійного розвитку, менторство, реінтеграцію ветеранів та підтримку родин працівників.

Окрему увагу учасники приділили ризикам трудової експлуатації під час повоєнного відновлення України.

Старша проєктна співробітниця Офісу Спеціального представника і координатора ОБСЄ з питань протидії торгівлі людьми Тетяна Руденко наголосила на необхідності запровадження механізмів запобігання трудовій експлуатації в державних і донорських закупівлях, тендерах та контрактах, а також посилення контролю за діяльністю посередників і роботодавців.

За підсумками дослідження організатори планують підготувати декларацію "Гідна праця для всіх", дорожню карту її впровадження, пропозиції до нового Трудового кодексу та критерії гідної праці для програм відновлення України. Результати дослідження та практичні рекомендації мають представити на національній конференції "Гідна праця для всіх", запланованій на квітень 2027 року. Підготовлені пропозиції передадуть органам державної влади для розгляду.

Партнерську підтримку проведенню конференції висловили готовність надати Конфедерація роботодавців України та HELVETAS Swiss Intercooperation в Україні. Організатором пресконференції та координатором проєкту виступає Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування.