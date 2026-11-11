Питання створення укриттів для ресторанів і кафе неможливо вирішити за відведені урядом три місяці – НРАУ

Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) вважає відведені урядом терміни на облаштування укриттів для можливості працювати під час "жовтого" рівня тривоги недостатніми для ресторанного бізнесу.

"Постанова №1092 щодо укриттів. Це абсурд – перекладати відповідальність за укриття на бізнес. На мою думку, мінімальний термін для того, щоб вирішити цю проблему, – це 12, можливо, і 24 місяці. Нагадаю, ми, як заклади, у 95% випадків, не є власниками приміщень. Ми є орендарями, ми є споживачами, але ми не являємося власниками приміщень. Ми не можемо вносити там якісь зміни і будувати", – розповів президент НРАУ Тарас Ковальчук на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За його словами, завдання з планування мережі укриттів та організації доступу до них має займатися громада та місцеві адміністрації. Натомість ресторани, кафе і подібні заклади не мають ані ресурсів, ані повноважень організовувати укриття без наявності відповідних приміщень.

"Держава точно має встановлювати технічні вимоги і порядок затвердження, і взагалі всі процедури. Громада та військові адміністрації мають робити планування мереж укриттів, організувати доступи, документацію, безпосередньо робити все для того, щоб ці питання були реалізовані", – пояснив Ковальчук.

Крім того, важливим є питання будівництва укриттів у центральній частині міста, де велика кількість закладів розташовується у будівлях-пам’ятках архітектури.

Як зазначила співзасновниця кафе-кондитерських Honey та пекарень "Завертайло" Анна Завертайло, наявні підвали у таких будівлях непридатні для облаштування укриттів за встановленими технічними вимогами. При цьому альтернативи у вигляді переїзду до сучасних будівель з комерційними приміщеннями та укриттям на сьогодні не існує.

За її словами, ресторанний бізнес відкритий до пошуку компромісних варіантів, наприклад, зниження вимог до укриттів і адаптації існуючих підвальних приміщень, або встановлення мобільних укриттів на декілька закладів.

"Звідки ми це фінансуватимемо? В нас запасу міцності вже немає. Давайте планувати якісь податкові кредити, гранти, співфінансування, давайте робити робочі групи, єдине вікно, починати працювати на місцевому рівні, як вирішувати це питання. Можливо робити одне мобільне укриття на декілька закладів. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо відповідей на ці запитання", – резюмувала Завертайло.

Як повідомлялося, згідно з постановою №1092 від 4 вересня 2026 року, уряд встановив, що: сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення за інформацією Повітряних сил Збройних сил України диференціюється з класифікацією за такими рівнями загроз засобів повітряного нападу: червоний рівень – ракетна або ракетно-дронова загроза, або масована дронова загроза; жовтий рівень – дронова загроза.

У разі встановлення жовтого рівня загрози суб’єкти господарювання незалежно від форми власності можуть провадити діяльність в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях, де наявне тимчасове або постійне укриття для персоналу та відвідувачів.

В той же час в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях яких відсутнє тимчасове або постійне укриття, можуть провадити свою діяльність за погодженням з трудовим колективом до облаштування укриття, але не довше ніж протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.