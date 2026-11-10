Доступний механізм бронювання необхідний для збереження команд і запобігання закриття рестораннів та кав'ярень – думка

Представники ресторанної галузі наголошують на критичній потребі запровадження зрозумілого та доступного механізму бронювання для малого та мікробізнесу у сфері ресторанного бізнесу, оскільки через гострий кадровий дефіцит втрата навіть одного працівника здатна повністю зупинити роботу закладу.

Про це повідомили учасники пресконференції представників Національної ресторанної Асоціації України, що пройшла у пресцентрі агенстсва "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Як зазначив голова НРАУ Тарас Ковальчук, через граничне скорочення штату люди змушені працювати по шість-сім днів на тиждень, а втрата фахівця може призвести до закриття закладу.

"Ми настільки ужалися, що у нас люди працюють (за графіком – ІФ-У) 6-1 або 7-0. Тобто втрата одного працівника може призводити до того, що заклад буде закриватись. Просто фізично немає кому працювати", – розповів Ковальчук.

За його словами, типовим ресторанам у формі юросіб на практиці вкрай важко отримати статус критично важливих, тоді як фізичні особи-підприємці (ФОП) з найманими працівниками взагалі позбавлені доступу до загального механізму бронювання.

Як зазначив співвласник мережі ресторанів Pesto Cafe Дмитро Погребицький, на відміну від багатьох інших галузей, ресторанний бізнес практично позбавлений можливості бронювати персонал.

"Ми вважаємо, що дуже багато структур, бізнесів мають бронювання, а ми – ні. Навіть 1% наших працівників не заброньовано. І, на жаль, ми втрачаємо ту гостинність, яка була роками здобута... Втратити ми можемо швидко, а щоб здобути назад – нам знадобляться роки", – пояснив Погребицький.

Співзасновниця мережі кав'ярень та пекарень Анна Завертайло наголосила на несправедливому ставленні до галузі порівняно з іншими секторами економіки.

"Чому, вибачте, інші бізнеси мають право отримувати хоч якесь мінімальне бронювання, а ресторанний сектор – ні? Чим ми гірші? Це несправедливість і вона дійсно зачіпляє. Тому що, чи маємо ми загалом етичне право порівнювати бізнеси, якщо бізнеси працюють однаково? Яка різниця – ІТ-сфера чи ресторанний бізнес", – зауважила вона.

Гостра потреба у бронюванні постає на тлі нещодавніх урядових змін. Як повідомлялося, 23 жовтня Кабінет міністрів фіналізував зміни у системі бронювання, відокремивши критичність підприємств від економічних показників та оновивши галузеві й регіональні критерії. Уряд також понизив максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК зі 100% до 95% із можливістю подання обґрунтованого звернення до спеціального Координаційного центру у разі потреби збільшення квоти, а також анонсував механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання щодо регулярного добровільного залучення працівників до військової служби.

Уряд також утворив Коордцентр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану згідно з постановою №1328 від 23 жовтня. Основними завданнями центру є розгляд пропозицій державних органів щодо визначення критичності підприємств, збільшення обсягів бронювання та надання рекомендацій щодо скасування відповідних рішень у строк до одного місяця або до семи робочих днів у разі невідкладного розгляду.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що зміни необхідні через високі темпи надання відстрочок і необхідність уникнути зловживань, коли компанії штучно створюються для масового бронювання без реальної участі у виконанні важливих завдань.

ФРУ та СУП виступили з низкою пропозицій до постанови. Зокрема, ФРУ запропонувала встановити двомісячний перехідний період у разі скасування критерію критичності, продовжити строк дії чинних рішень, що спливають у листопаді-грудні, а також виключити обмежений перелік галузей задля рівного доступу підприємств. Своєю чергою, СУП закликала зберегти чинну критичність до завершення терміну її дії для підприємств, які виконують вимоги, скоротити строки розгляду документів, уточнити поняття "залученості до виробничих процесів" для працівників ОПК та енергетики, а також передбачити пропорційність відповідальності керівників за порушення військового обліку.

У НРАУ наголосили, що малий бізнес залишається поза діючими правилами, і пропонують уряду обговорити спеціальний механізм бронювання для офіційно працевлаштованих працівників за прозорими критеріями, який би враховував реалії малого бізнесу та водночас потреби оборони країни.