Ресторанний бізнес пропонує запровадити ставку ПДВ 7% для порятунку галузі

Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) закликає уряд запровадити ставку податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 7% для ресторанних і кейтерингових послуг у межах комплексної реформи "Дія City HoReCa".

Як зазначив голова НРАУ Тарас Ковальчук під час пресконференції представників НРАУ у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна", знижена ставка ПДВ уже успішно діє для готельного бізнесу, тоді як європейські директиви дозволяють поширювати її і на заклади громадського харчування. Крім цього, запропонована концепція передбачає відхід від другої групи єдиного податку та перехід на третю систему – 4% або 6% від обороту залежно від сплати ПДВ, а також дозвіл мати ліцензію на алкоголь на спрощеній системі.

"Це дасть можливість тоді бути всім на одному чеку, бути всім білими, показувати реальні обороти, і тоді держава стане партнером ресторанів, оскільки держава буде через податки отримувати якраз відсоток від обороту. І можливо тоді вона стане зацікавленою в тому, щоб ресторани краще жили, робили більші обороти і приносили більше доходу у державу", – зауважив Ковальчук.

За розрахунками асоціації, запровадження запропонованої моделі за незмінного обороту та кількості працівників дозволить збільшити річні надходження до бюджету з 8,9 млрд грн до 13,5 млрд грн.

Окрім податкових змін, основними чинниками, що критично впливають на роботу бізнесу, представники галузи назвали безпекові обмеження та енергетичну кризу. Зокрема, через постійні повітряні тривоги, обстріли та перекриття вулиць виторг окремих київських закладів у вересні знизився у десятки разів. Додаткове навантаження створюють витрати на автономне живлення: вартість 1 кВт*год електроенергії від генератора досягає 63,8 грн.

Галузь також стикається з кадровим дефіцитом та відсутністю дієвих механізмів бронювання для малого бізнесу і ФОПів, де втрата ключового працівника здатна повністю зупинити роботу закладу. Окремою проблемою залишається виконання урядової постанови №1092 щодо укриттів, оскільки 95% ресторанів є орендарями приміщень і не мають технічної можливості самостійно їх облаштувати.

"Ми пишаємося нашою гостинністю, сервісом і смаком у наших закладах. Це може почати зникати вже цієї зими. Ми готові працювати пліч-о-пліч із державою. Але з другого боку столу має бути партнер, а не "щипач гусей", – наголосив Ковальчук.

Ковальчук також зауважив, що щодо податкової реформи раніше був налагоджений діалог із попередньою керівницею (т.в.о. голови) Державної податкової служби (ДПС) Лесею Карнаух, яку Кабмін звільнив у вересні поточного року. Згодом т.в.о. голови ДПС було призначено Юрія Конюшенка. За словами Ковальчука, на сьогодні діалог із владою з цього питання наразі відсутній.

"Ми не бачимо інвестицій або зацікавленості, або хоч якихось дій для того, щоб підтримувати бізнес, чесний бізнес, який платить податки підприємців і загалом сфери, які створюють відчуття життя в містах", – додала співзасновниця кафе-кондитерських Honey та пекарень "Завертайло" Анна Завертайло.