Матвієнко закликав Україну активізувати роботу зі США до початку роботи нового складу Конгресу

Україні необхідно активізувати роботу з американськими політичними колами до початку роботи нового складу Конгресу США, водночас не варто переоцінювати позитивний ефект від поразки президента США Дональда Трампа на проміжних виборах, вважає політичний експерт Костянтин Матвієнко.

[gallery:55151d20]

"Я, щиро кажучи, коли тільки стали надходити перші результати виборів у Сполучених Штатах, не поділяв тієї певної ейфорії, яка виникла серед прихильників Демократичної партії і серед тих, хто не дуже любить Дональда Трампа", - сказав Матвієнко на дискусії "Поразка Трампа – наслідки для України і світу" в пресцентрі "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За його словами, переконливий результат демократів має для України неоднозначні наслідки. З одного боку, він демонструє поразку політики Трампа, однак частина новообраних конгресменів і сенаторів орієнтується на розширення соціальних програм у США, що може посилити тиск на державні витрати, зокрема й на зовнішню допомогу.

Експерт наголосив на необхідності посилення української лобістської діяльності у Вашингтоні та якнайшвидшого призначення нового посла України у США.

"Нам вкрай необхідно активізувати зараз лобістську діяльність у США. На жаль, справді у нас немає посла", - зазначив він.

Матвієнко також висловив переконання, що Сполучені Штати входять у період значної політичної турбулентності, що може ускладнити ухвалення рішень щодо підтримки України.

Водночас він позитивно оцінив зміни суспільних настроїв у країнах Європи після виборів у США.

"Стало надходити повідомлення про те, що виникли ознаки зміни суспільних настроїв. Правий ухил, який дуже виразно зараз відчувається у Франції, Німеччині, Польщі та Італії, вже не виглядає таким безальтернативним", - сказав експерт.

Коментуючи підготовку до переговорів у тристоронньому форматі в Абу-Дабі, Матвієнко звернув увагу на зміни у складі російської делегації. За його словами, до неї увійшли високопоставлені представники дипломатичного, військового та розвідувального керівництва РФ, що може свідчити про серйозність намірів Москви щодо переговорного процесу.

"Людей з такими компетенціями просто так би не відволікали від виконання своїх обов'язків, якби не розуміли, що вікно можливостей для завершення війни поступово починає закриватися", - вважає він.

Експерт також застеріг, що Україна входить у складний зимовий період на тлі постійних атак РФ на енергетичну інфраструктуру та внутрішніх суспільно-політичних суперечностей.

На його думку, Київ має активніше працювати із західними партнерами над посиленням санкційного тиску на Росію.

"Треба шукати способи, як тиснути на Росію, і пропонувати нашим західним партнерам спільний план дій. Передусім це санкційні інструменти, які мають змусити Російську Федерацію припиняти бойові дії і переходити до тривалих переговорів про мир", - підсумував Матвієнко.

Матвієнко також висловив сумнів у можливості реалізації сценарію нової "Ялти" щодо поділу сфер впливу між великими державами. На його думку, Україна та європейські партнери мають запропонувати власне бачення майбутньої системи безпеки в Європі, а не пристосовуватися до домовленостей між США та Росією.

Експерт звернув увагу на зниження світових цін на нафту після виборів у США, що, за його словами, звужує фінансові можливості РФ для продовження війни та створює додатковий тиск на російську економіку.

Водночас Матвієнко вважає, що Росія намагається використати переговорний процес для закріплення свого статусу одного з центрів сили, однак наразі перебуває у значно слабшому становищі, ніж Радянський Союз за часів Холодної війни. "У середньостроковій перспективі Росія ослаблена і фактично залишається без повноцінних союзників", - зазначив він.