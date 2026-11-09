Поразка Трампа на проміжних виборах не означає перемоги України, вирішальними можуть стати найближчі вісім тижнів, вважає експерт

Поразка президента США Дональда Трампа на проміжних виборах не означає автоматичної перемоги України, а ключові для Києва рішення можуть бути ухвалені ще до початку роботи нового складу Конгресу США 3 січня 2027 року, вважає засновник аналітичного центру "Об'єднана Україна", доктор політичних наук Ігор Петренко.

[gallery:55151d20]

"Перед нами вікно приблизно до січня, коли Трамп уже програв, але він ще нічим не обмежений. Найважливіше для України відбуватиметься саме в ці вісім тижнів", - сказав Петренко на дискусії "Поразка Трампа – наслідки для України і світу" в пресцентрі "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

На його думку, історичний досвід свідчить, що американські президенти після поразки на проміжних виборах зазвичай або намагаються досягти масштабних зовнішньополітичних домовленостей, або посилюють вже обраний курс. Як приклади він навів дії президентів Білла Клінтона після виборів 1994 року, Джорджа Буша у 2006 році, Барака Обами у 2010 році та самого Трампа після виборів 2018 року.

Експерт звернув увагу на початок тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та припустив, що нинішня адміністрація США може спробувати досягти масштабної домовленості щодо європейської безпеки до початку роботи нового Конгресу.

За його словами, про це свідчать контакти представників України та РФ у Вашингтоні, а також заяви оточення президента США щодо безпекових консультацій, кризових комунікацій, військової прозорості, заходів деескалації та довгострокової архітектури безпеки в Європі.

Водночас він вбачає для України два основні ризики. Перший полягає в тому, що питання України може стати лише одним із елементів ширшого пакета домовленостей між Заходом і Росією.

"Чим більший пакет, тим менша в ньому вага кожного окремого пункту. Якщо ми один із пунктів, то ним буде набагато легше пожертвувати заради загальної картини", - зазначив експерт.

Другим ризиком він назвав часовий фактор.

"Велика угода, яку хочуть закрити до 3 січня, - це угода під конкретний дедлайн. Історія показує, що найбільше від цього страждає та сторона, яка не встигла її прочитати", - сказав він.

На думку експерта, Україна не повинна погоджуватися на нав'язані часові рамки та має наполягати на тому, щоб питання санкцій, гарантій безпеки та фінансової підтримки розглядалися за участю нового складу Конгресу.

Крім того, він вважає необхідним залучення європейських держав до переговорів щодо майбутньої системи безпеки на континенті.

"Якщо мова йде про всю Європу, то за столом переговорів має бути Європа", - наголосив він.

Експерт також закликав Україну активізувати взаємодію з майбутнім складом Конгресу США та зберігати двопартійну підтримку у Вашингтоні.

Підсумовуючи, він зазначив, що зміна політичної ситуації у США створює для Москви стимули прискорити переговорний процес до січня 2027 року, тоді як найкращою стратегією для Києва залишається виважена позиція та посилення роботи з американськими та європейськими партнерами.

Окремо засновник аналітичного центру "Об'єднана Україна", доктор політичних наук Ігор Петренко застеріг, що демократи, ймовірно, концентруватимуться не на спробах імпічменту президента США Дональда Трампа, а на розслідуваннях щодо представників його оточення. За його словами, під посилену увагу можуть потрапити окремі високопосадовці та радники президента, що здатне послабити позиції нинішньої адміністрації.

Петренко також наголосив, що під час обговорення нової архітектури європейської безпеки ключовим питанням буде участь у переговорах України та Європи. За його словами, якщо рішення ухвалюватимуться без їхньої повноцінної участі, існує ризик повторення логіки "Ялти", тоді як повноцінний багатосторонній формат більше відповідатиме принципам Гельсінських домовленостей.

На думку Петренка, Україна не повинна підлаштовуватися під політичний календар США чи Росії, а має активізувати роботу з новим складом Конгресу, домагатися участі Європи в переговорному процесі та зберігати санкційний тиск на РФ як один із ключових важелів впливу.