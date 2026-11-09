Фесенко вважає збереження двопартійної підтримки України в США ключовим завданням

Поразка президента США Дональда Трампа на проміжних виборах послаблює його позиції, однак не змінює ключової ролі Білого дому у формуванні американської зовнішньої політики, тому Україні необхідно зберігати підтримку як демократів, так і республіканців, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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"Наші інтереси, наша принципова позиція, як і раніше, - зберігати двопартійну підтримку України. Обов'язково. І зараз тим більше", - сказав Фесенко на дискусії "Поразка Трампа – наслідки для України і світу" в пресцентрі "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За словами політолога, проміжні вибори у США багато в чому стали своєрідним референдумом щодо ставлення американських виборців до Трампа, який президент програв.

Водночас Фесенко наголосив, що наслідки послаблення позицій Трампа для України є неоднозначними. З одного боку, Конгрес отримає більше можливостей контролювати діяльність президента та його адміністрації, з іншого - питання зовнішньої політики залишатимуться переважно у сфері повноважень Білого дому.

На думку експерта, Росія й надалі намагатиметься домовитися з Трампом щодо умов завершення російсько-української війни.

"У Москві все ще роблять ставку на те, щоб домовитися з Трампом. Трамп для них унікальний варіант, унікальний шанс. Якщо є шанс домовитися, хоча б із послабленим Трампом, цим варто скористатися, і вони це точно будуть використовувати", - вважає Фесенко.

Водночас він звернув увагу, що після виборів Трамп не став покладати відповідальність за невдачу республіканців на Україну, як побоювалися деякі оглядачі.

За словами політолога, одним із головних ризиків для України може стати загострення внутрішньополітичного протистояння у США між Конгресом і Білим домом, а також між демократами та республіканцями.

"Головне, нам не опинитися в епіцентрі цих протистоянь між Конгресом і президентом, між демократами і республіканцями. Тому що тут для нас можуть бути великі ризики", - наголосив він.

Фесенко також зазначив, що після оновлення складу Конгресу для України відкриваються нові можливості для роботи з американськими законодавцями, однак водночас Київ втратив частину впливових союзників серед республіканців, які не були переобрані.

У зв'язку з цим він наголосив на необхідності активізувати роботу з новими членами Палати представників та Сенату, а також якнайшвидше призначити нового посла України у Вашингтоні.

"Нам потрібен посол України в США. До кінця року має з'явитися наш посол, який би почав активну роботу. Посольство активно працює, але тут потрібна статусна фігура", - сказав експерт.

Коментуючи перспективи переговорів щодо завершення війни РФ проти України, Фесенко висловив сумнів, що всеосяжну домовленість вдасться укласти до початку роботи нового Конгресу США 3 січня 2027 року.

"Я не вірю в угоду до 3 січня. Наміри можуть бути, особливо з боку американців, але поки не бачу можливостей і передумов для цього", - зазначив він.

За оцінкою політолога, найближчими місяцями Росія одночасно намагатиметься посилити військовий і дипломатичний тиск на Україну, зокрема через атаки на енергетичну інфраструктуру та активізацію переговорного процесу.

Фесенко також наголосив, що переговори про завершення російсько-української війни будуть тісно пов'язані з дискусіями щодо нової архітектури європейської безпеки. На його думку, у цьому процесі важливою є спільна позиція Європейського Союзу, Великої Британії та Норвегії.

"Головне, щоб була чітка стратегія і спільна позиція Європи в переговорному процесі. Це в наших інтересах", - підсумував він.

Фесенко також вважає, що після поразки республіканців на виборах ризик масштабної військової операції США проти Ірану дещо знизився, оскільки представники адміністрації пов'язали результати голосування саме з невдоволенням американців війною на Близькому Сході.

"Вірогідність такої операції буде меншою, але вона не виключається. Більш імовірною зараз виглядає стратегія пошуку певного компромісу чи мирної угоди з Іраном", - сказав він.

Водночас експерт не виключив можливості окремих військових дій у разі жорсткої позиції Тегерана, а також наголосив, що на подальший розвиток ситуації впливатиме внутрішньополітична ситуація в Ізраїлі.