Участь Лубінця в місії в Олешках схвалили 61,3% українців – опитування

Особисту участь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в гуманітарній місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області позитивно оцінили 61,3% опитаних українців, а у 29,6% ставлення до омбудсмена після повідомлень про його участь покращилося, свідчать результати дослідження Active Group, представлені у вівторок на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

Згідно з результатами опитування, проведеного 31 жовтня на замовлення видання «Політарена», 28,4% респондентів дуже позитивно оцінили рішення Лубінця особисто долучитися до гуманітарної операції, ще 32,9% – скоріше позитивно. Негативно до такого рішення поставилися 3,3%, нейтрально – 23,5%, ще 11,9% повідомили про недостатність інформації.

Директор Active Group Олександр Позній зазначив, що опитування продемонструвало переважно позитивне сприйняття дій українського омбудсмена, попри критичні дискусії навколо його контактів із представниками російської сторони.

«Величезна частка людей, 54%, сказали, що їхнє ставлення не змінилося. Але серед тих, у кого думка змінювалася, ми бачимо, що в негативну сторону вона змінилася приблизно у 4%, тоді як у позитивну – майже у 30%. Це дуже промовисто говорить про рівень підтримки Дмитра Лубінця», – зазначив він.

За даними дослідження, у 12,3% респондентів ставлення до Лубінця значно покращилося, у 17,3% – скоріше покращилося. Незмінним воно залишилося у 54,1%, погіршилося у 4,2%. Ще 12,1% не знали про його участь у місії або не змогли відповісти.

Окреме запитання стосувалося впливу особистої участі керівника гуманітарної операції на довіру до її організаторів загалом.

Зокрема, 20,6% опитаних вважають, що така участь значно підвищує довіру, 35,7% – скоріше підвищує. Водночас 21,9% переконані, що вона не впливає на довіру, 4,9% вважають, що знижує її, а 16,9% не визначилися.

Засновник Active Group Андрій Єременко пояснив, що особиста присутність керівника місії на території, контрольованій противником, могла стати важливим чинником упевненості для людей, які погодилися на евакуацію.

«Люди могли просто боятися сісти в ці автобуси, враховуючи їхній досвід перебування під російським контролем. Але поява такої людини, яка своєю присутністю певним чином гарантує безпеку, дає їм надійність і готовність виїхати. З іншого боку, це також гарантія для всіх сторін, що не почнеться порушення перемир'я», – зазначив Єременко.

Головний редактор видання «Політарена» Вікторія Плотнікова звернула увагу на відмінність між реакцією користувачів соціальних мереж та оцінками респондентів.

«Місія в Олешках дійсно була унікальною, і не тільки через локальне припинення вогню, а через комунікацію з ворогом. Ми побачили, як український та російський омбудсмени спілкуються про таке важливе гуманітарне питання, як порятунок людей. Це, звичайно, викликало дуже емоційну реакцію українців», – сказала вона.

За словами Плотнікової, саме незвичний формат операції та суспільна дискусія навколо безпосереднього спілкування представників України й РФ стали причинами проведення оперативного соціологічного дослідження.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик назвав особисту участь Лубінця одним із ключових чинників реалізації гуманітарної місії.

«Це була ризикована операція, ніхто не гарантував безпеку Лубінцю та його радникам. Було постійне відчуття небезпеки, що може бути провокація. Але цього не трапилося, зокрема завдяки посередницькій місії Меланії Трамп», – зазначив експерт.

На думку Кулика, досвід гуманітарної операції продемонстрував можливості прямих робочих контактів між уповноваженими з прав людини навіть в умовах війни. Водночас він наголосив, що результативність місії необхідно оцінювати не лише за фактом евакуації, а й за подальшою підтримкою врятованих громадян.

«Ми врятували людей, але що далі? Ті, кого врятували з Олешок, є внутрішньо переміщеними особами. Питання їхньої реінтеграції в нормальне життя є одним із тих питань, які ми не маємо права залишати без уваги», – наголосив Кулик.

Він звернув увагу на потребу забезпечити евакуйованим, серед яких багато людей похилого віку, доступ до соціальних виплат, відновлення документів, медичної допомоги та інших державних послуг.

Загалом гуманітарну місію в Олешках підтримують 93,6% опитаних, 93,8% вважають її важливою. За міжнародне посередництво першої леді США Меланії Трамп позитивні оцінки висловили 57,1% респондентів.

Водночас результати щодо підвищення довіри до організаторів стосуються особистої участі керівників гуманітарних місій загалом і не є безпосереднім вимірюванням зміни рейтингу довіри до Лубінця.

Опитування проведено дослідницькою компанією Active Group 31 жовтня 2026 року на замовлення видання «Політарена» через онлайн-панель SunFlower Sociology серед 1000 респондентів. Заявлена статистична похибка – ±3,1%. За інформацією організаторів, вибірка репрезентує доросле населення України, за винятком тимчасово окупованих територій.