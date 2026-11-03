86,8% українців допускають гуманітарні контакти з РФ – опитування

Прямі контакти української влади з представниками РФ виключно заради гуманітарної допомоги та порятунку цивільного населення вважають допустимими 86,8% опитаних українців, водночас 65,5% допускають використання маршруту евакуації через Росію та Білорусь, свідчать результати дослідження Active Group, представлені у вівторок на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

Згідно з результатами опитування, проведеного 31 жовтня на замовлення видання «Політарена», 49,6% респондентів вважають прямі гуманітарні контакти з РФ безумовно допустимими, ще 37,2% допускають їх за чітких умов і контролю. Недопустимими такі контакти назвали 3,7% опитаних, 9,5% не змогли визначитися.

Засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко зазначив, що результати відображають прагматичний підхід українців до гуманітарних домовленостей, за якого збереження життя людей залишається головним критерієм результативності.

«Ми бачимо запит на те, щоб питання, які можна вирішити в інтересах України, на українських умовах і на українську користь, вирішувалися шляхом переговорів, а не бойових дій. Це дуже поширена думка серед українців», – наголосив він.

Водночас соціолог підкреслив, що готовність до гуманітарних контактів не означає згоди на політичні поступки Росії.

За його словами, українське суспільство зберігає принципові вимоги щодо невизнання окупації українських територій, недопущення скорочення обороноздатності держави та обмеження її суверенних рішень. При цьому громадяни стають більш гнучкими в оцінці практичних механізмів досягнення конкретних результатів.

Окремий блок дослідження стосувався маршруту гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області через територію РФ і Білорусі.

За даними соціологів, 30,3% респондентів вважають такий маршрут прийнятним, ще 35,2% – прийнятним лише за додаткових гарантій безпеки. Неприйнятним його назвали 11,1% опитаних, а 23,4% зазначили, що не мають достатньо інформації для оцінки.

Питання було сформульовано з урахуванням обставин, за яких прямий маршрут через лінію фронту потребував би розмінування стратегічних напрямків і міг послабити оборону України.

Єременко пояснив, що вибір маршруту визначався не лише логістичними можливостями, а й необхідністю враховувати військові ризики.

«Організувати коридор для проїзду автобуса через лінію фронту – це означає, що треба проводити розмінування, це можливість втратити чи показати певні замасковані позиції. Це реальні проблеми для української оборони, принаймні потенційні. Головне – вивезти людей, тому що головний результат саме в цьому», – зазначив він.

Директор Active Group Олександр Позній звернув увагу на значну різницю між критичними оцінками, поширеними в соціальних мережах, і результатами опитування.

«Ми неодноразово бачили, що те, як розбурхувалися соціальні мережі й суспільство в онлайні, дуже сильно відрізнялося від того, що думали українці. Для нас було важливо виміряти цю різницю, щоб зрозуміти, як насправді думають українці», – сказав він.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, коментуючи результати, назвав місію в Олешках безпрецедентною за механізмом реалізації та участю українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

«Це дійсно екстраординарна місія, оскільки під час війни омбудсмен переїжджає на територію противника й рятує громадян. Як правило, подібні випадки в історії конфліктів відбувалися за посередництва міжнародних організацій», – заявив експерт.

На думку Кулика, успішна реалізація гуманітарної операції може створити передумови для наступних локальних домовленостей. Водночас він застеріг, що розширення такої практики залежатиме від політичної ситуації та готовності сторін виконувати взяті зобов'язання.

За результатами дослідження, найважливішим результатом місії 72,3% респондентів назвали збереження життя та здоров'я цивільних, 61,3% – безпечний і добровільний виїзд охочих, 39,8% – доставлення продуктів, води й медикаментів.

Можливість проведення подібних гуманітарних операцій у майбутньому відзначили 31,6% опитаних, дотримання режиму тиші та погоджених домовленостей – 29,7%. Респонденти могли обирати до трьох відповідей.

Загалом гуманітарну місію в Олешках підтримали 93,6% опитаних, а 93,8% вважають її важливою для цивільного населення.

Опитування проведено Active Group 31 жовтня 2026 року на замовлення видання «Політарена» через онлайн-панель SunFlower Sociology. Кількість респондентів – 1000 осіб. Заявлена статистична похибка – ±3,1%. За інформацією організаторів, вибірка репрезентує доросле населення України, крім тимчасово окупованих територій.