Після місії в Олешках 20% українців покращили ставлення до США – опитування

Після участі США в гуманітарних домовленостях щодо тимчасово окупованих Олешок Херсонської області у 20,3% опитаних українців покращилося ставлення до Сполучених Штатів, водночас 57,1% позитивно оцінили роль першої леді США Меланії Трамп у досягненні домовленостей, свідчать результати соціологічного дослідження Active Group, представлені у вівторок на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

За даними опитування, проведеного 31 жовтня на замовлення видання «Політарена», у 6,2% респондентів думка про США значно покращилася, у 14,1% – скоріше покращилася. Водночас 66,5% повідомили, що їхнє ставлення до Сполучених Штатів залишилося незмінним, 4,9% заявили про його погіршення, ще 8,3% не змогли визначитися.

Засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко зазначив, що результативні гуманітарні операції можуть позитивно впливати на міжнародний імідж держав, які беруть участь у їхній організації.

«Такі гуманітарні події, якщо вони будуть повторюватися і будуть дійсно ефективними, підвищуватимуть довіру, зокрема до США. Ця подія може стати однією з тих, які дійсно покращать ставлення до Сполучених Штатів серед українців. Людина в безпеці краще, ніж людина в небезпеці», – зазначив він.

Окремо соціологи дослідили ставлення до особистої ролі Меланії Трамп у домовленостях щодо Олешок. Дуже позитивно її участь оцінили 29,7% респондентів, скоріше позитивно – 27,4%. Нейтральну позицію висловили 21,7%, негативну – 5,7%, а 15,5% зазначили, що не мають достатньо інформації.

Директор Active Group Олександр Позній звернув увагу, що участь першої леді США в гуманітарному посередництві не обмежується операцією в Олешках. Зокрема, він нагадав про попередні зусилля, спрямовані на повернення українських дітей.

За словами соціолога, конкретні гуманітарні результати можуть позитивно впливати на ставлення громадян до міжнародних партнерів навіть за наявності суперечливих оцінок їхньої політики.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик назвав гуманітарну операцію в Олешках прецедентом дипломатичного посередництва, реалізованого без безпосередньої участі традиційних міжнародних гуманітарних організацій.

«Йдеться не про інституційну дипломатію на рівні міністрів закордонних справ чи Державного департаменту США. Це була команда саме Меланії Трамп, яка перебувала на постійному контакті з українським і російським омбудсменами. Те, що вдалося через дипломатію її команди, не вдавалося нікому до того», – заявив Кулик.

На думку експерта, досягнуті домовленості продемонстрували можливості персонального посередництва та робочих контактів між представниками сторін навіть за умов повномасштабної війни.

Водночас головний редактор видання «Політарена» Вікторія Плотнікова застерегла від надмірного оптимізму щодо повторення подібних операцій. За її словами, успіх місії став результатом поєднання сприятливих політичних обставин та особистої взаємодії учасників переговорів.

«Тут співпраця не інституцій, а, скоріше за все, особистостей, яка наклалася на сприятливу ситуацію і зі Сполученими Штатами, і в Росії. Тому прогнозувати, як буде надалі, дуже важко. Звичайно, я сподіваюся, що будуть такі успішні гуманітарні місії», – наголосила вона.

Загалом гуманітарну операцію в Олешках підтримують 93,6% опитаних українців, 93,8% вважають її важливою для цивільного населення. Рішення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця особисто долучитися до місії позитивно оцінили 61,3% респондентів.

Результати щодо зміни ставлення до США відображають самооцінку респондентів після повідомлень про гуманітарні домовленості, а не порівняння показників двох окремих опитувань.

Дослідження Active Group проведено 31 жовтня 2026 року на замовлення видання «Політарена» через онлайн-панель SunFlower Sociology серед 1000 респондентів. Заявлена статистична похибка – ±3,1%. За інформацією організаторів, вибірка репрезентує доросле населення України, за винятком тимчасово окупованих територій.