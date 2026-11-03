Місія з евакуації українців з Олешок створила прецедент гуманітарних переговорів під час війни

Місія з евакуації українських громадян з окупованих Олешок стала безпрецедентним випадком у практиці сучасних воєнних конфліктів і може стати основою для подальших гуманітарних переговорів між сторонами, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Подібних місій фактично не існувало. Це прецедент. Немає зразка, на який можна було б орієнтуватися в оцінці такої місії. Вона є екстраординарною, оскільки під час війни омбудсмен переїжджає на територію противника та рятує громадян", - сказав Кулик під час презентації дослідження щодо сприйняття місії.

За його словами, на відміну від більшості гуманітарних операцій під час збройних конфліктів, до реалізації місії не були залучені міжнародні організації, такі як Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН чи ОБСЄ.

Експерт наголосив, що реалізація операції стала можливою завдяки прямих контактам між українським омбудсменом Дмитром Лубінцем і російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також посередницьким зусиллям Меланії Трамп.

Кулик вважає, що проведення місії супроводжувалося значними ризиками для української сторони, однак її результатом стало створення механізму порятунку та евакуації цивільного населення з окупованих територій.

За його словами, успіх операції позитивно сприйняло українське суспільство, що позначилося, зокрема, на зростанні довіри до інституту омбудсмена.

"Було сформовано механіку обміну і порятунку людей, яка дозволила вивезти значну кількість українських громадян", - зазначив експерт.

Кулик також висловив думку, що гуманітарний напрям може стати основою для подальших переговорних форматів між Україною та Росією. На його переконання, у перспективі напрацьовані механізми можуть бути використані для проведення аналогічних гуманітарних операцій на інших окупованих територіях.

Водночас він зазначив, що подальший розвиток переговорних процесів значною мірою залежатиме від міжнародної політичної ситуації, зокрема від позиції США та їхньої ролі як посередника.

За словами експерта, місія в Олешках також продемонструвала орієнтованість української політики на захист життя та прав громадян навіть в умовах війни.

ісія з евакуації українців з Олешок створила прецедент гуманітарних переговорів під час війни

Київ. 3 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Місія з евакуації українських громадян з окупованих Олешок стала безпрецедентним випадком у практиці сучасних воєнних конфліктів і може стати основою для подальших гуманітарних переговорів між сторонами, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Подібних місій фактично не існувало. Це прецедент. Немає зразка, на який можна було б орієнтуватися в оцінці такої місії. Вона є екстраординарною, оскільки під час війни омбудсмен переїжджає на територію противника та рятує громадян", - сказав Кулик під час презентації дослідження щодо сприйняття місії.

За його словами, на відміну від більшості гуманітарних операцій під час збройних конфліктів, до реалізації місії не були залучені міжнародні організації, такі як Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН чи ОБСЄ.

Експерт наголосив, що реалізація операції стала можливою завдяки прямих контактам між українським омбудсменом Дмитром Лубінцем і російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також посередницьким зусиллям Меланії Трамп.

Кулик вважає, що проведення місії супроводжувалося значними ризиками для української сторони, однак її результатом стало створення механізму порятунку та евакуації цивільного населення з окупованих територій.

За його словами, успіх операції позитивно сприйняло українське суспільство, що позначилося, зокрема, на зростанні довіри до інституту омбудсмена.

"Було сформовано механіку обміну і порятунку людей, яка дозволила вивезти значну кількість українських громадян", - зазначив експерт.

Кулик також висловив думку, що гуманітарний напрям може стати основою для подальших переговорних форматів між Україною та Росією. На його переконання, у перспективі напрацьовані механізми можуть бути використані для проведення аналогічних гуманітарних операцій на інших окупованих територіях.

Водночас він зазначив, що подальший розвиток переговорних процесів значною мірою залежатиме від міжнародної політичної ситуації, зокрема від позиції США та їхньої ролі як посередника.

За словами експерта, місія в Олешках також продемонструвала орієнтованість української політики на захист життя та прав громадян навіть в умовах війни.