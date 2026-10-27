БФ "Карітас-Київ" на основі дослідження дав рекомендації з розвитку соціальних послуг на Київщині

Найбільш затребуваними наразі є, зокрема, послуги з соціального супроводу, догляду вдома, транспортні послуги, соціальна адаптація. Про це свідчать результати дослідження, проведеного БО "Благодійний фонд "Карітас-Київ" у співпраці з Київською ОДА в межах проєкту "Побачити невидимих", які були представлені на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Роботи вистачить усім – державним, комунальним і неурядовим організаціям. В межах проєкту "Побачити невидимих" ми проводили комплексне дослідження. У ньому прийняло участь близько 100 фахівців соціальної сфери, а також понад 600 мешканців Київської області", повідомив фахівець з адвокації БО "БФ "Карітас-Київ" Владислав Жиляєв.

За його словами, за результатами дослідження зрозуміло, що "потреби за оцінкою мешканців і фахівців дуже співпадають".

"Завжди кажу, що якщо людина не закрити базові її потреби, якщо вона не має що їсти, що одягнутися, за що заплатити за квартиру, це насамперед стосується ВПО, то ми, на жаль, не зможемо говорити про щось більше. І тому ми закликаємо знов і знов міжнародну спільноту приділити увагу до потреб насамперед Київської області, бо вона дуже є в потребі", – наголосив представник "Карітас-Київ".

"Як ми побачили цифри, що вона постійно приймає внутрішньопереміщених осіб і одна з найперших прийняла, і найбільшу кількість приймає і надалі. Тому, на жаль, потреби будуть тільки збільшуватися, а допомога зменшується, але все ж таки маємо приділятися більше і більше уваги до внутрішньо переміщених осіб", – сказав він.

Жиляєв також зазначив, що особливої уваги потребують ветерани та їхні родини, родини з дітьми у складних життєвих обставинах, діти з інвалідністю, люди з інвалідністю, люди похилого віку.

"А яких же послуг найбільше потребують? Це соціальний супровід, догляд вдома, натуральна допомога, транспортні послуги, соціальна адаптація, підтримане проживання, тимчасовий відпочинок. Кілька разів ми можемо допомогти цим родинам, які є в потребі, подолати ці складні життєві обставини і вийти на той рівень, який вони потребують", – наголосив він.

За даними дослідження, як наголосив Жиляєв, "послуги, яких бракує, насамперед, за визначенням мешканців, це транспортних послуг, тимчасового відпочинку, натуральної допомоги, соціальної адаптації, соціальних спільних робіт разом неурядового сектору, комунальних закладів та державного сектору".