У Мінсоцполітики готують новий стандарт соціальної послуги для постраждалих внаслідок ракетних ударів

Київська обласна державна адміністрація (КОДА) спільно з Міністерством соціальної політики розробляють новий стандарт соціальної послуги для постраждалих внаслідок ракетних ударів, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення КОДА Ігор Мещан.

"Київщина постійно страждає від варварських російських авіаударів, ракетних ударів. Фактично, ми маємо надавати послуги постраждалим. До речі, це найновіша послуга і ми разом з Міністерством соцполітики на сьогодні розробляємо новий стандарт послуги для постраждалих внаслідок ракетних ударів", – сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він зазначив, що Київська область – це 69 територіальних громад. "Кожна громада є особливою, є дуже потужні територіальні громади, які просто прекрасно організовують соціальні послуги по всім вимогам законодавства. Є територіальні громади, яким ми разом з Caritas Київ постійно підказуємо, щоб вони дійшли до тих державних стандартів, які визначило Міністерство соціальної політики", – сказав Мещан.

За офіційними даними, в Київській області проживає 1 мільйон 790 тисяч населення. "Але це, по-перше, дані довоєнні, але ми розуміємо, що більше 2 мільйонів реально осіб проживає в Київській області… З цих людей треба зазначити 544 320 людей, які отримують пенсії або виплати по інвалідності. Зрозуміло, це шалений виклик, тому що кожна четверта особа є непрацездатна, і держава мусить потурбуватися про них", – сказав Мещан.

За даними КОДА, в області 133832 особи – ветерани війни, 68976 учасників бойових дій, більше 13 тис членів сімей загиблих, 10451 – особи з інвалідністю внаслідок війни. "Відповідно, соціальні служби ставлять собі завдання номер один – це робота з членами сімей загиблих і з пораненими, які, на жаль, більшості отримують далі інвалідність", – наголосив Мещан.