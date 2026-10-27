Київщина прийматиме 250 ВПО із Олешків – КОДА

Київська область прийматиме 250 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Олешків (Херсонська обл.), де сьогодні розпочалася гуманітарна місія, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Ігор Мещан.

"Я їхав сюди на прес-конференцію, отримав завдання від керівництва області, ми зустрічаємо 250 ВПО з Олешків ", – сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Мещан наголосив на важливості роботи, проведеної президентом і урядом: "нарешті із Олешків будуть евакуйовані люди, яких фактично катувала Росія протягом кількох років, і саме Київській області доручено організувати і медичне, і соціальне супроводження, чим ми будемо і активно займатися".

За даними КОДА, наразі в області взято на облік 250 146 ВПО, із яких 19,3% дітей до 18 років, 20,8% осіб похилого віку, 5% – особи з інвалідністю.