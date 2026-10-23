В Україні стартував проєкт із цифрової безпеки та протидії дезінформації за фінансової підтримки ЄС

Громадська організація "Детектор медіа", Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) і благодійний фонд "Фонд стійкості та відновлення України" (URRF) розпочинають реалізацію спільного проєкту, спрямованого на підвищення цифрової безпеки українців, протидію дезінформації та поширення європейських стандартів захисту персональних даних.

Про це представники організацій повідомили під час пресконференції "Україна на шляху до ЄС: цифрова безпека, медіаграмотність і нові виклики інформаційної війни", що відбулася в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Проєкт "Цифрова безпека громадянина: протидія дезінформації, європейські стандарти захисту даних та медіаграмотність на шляху України до ЄС" реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми "Стійкість та залученість для України" (REU), яку впроваджує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Як повідомив старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Євген Ангел, відповідний грантовий механізм має пілотний характер. За результатами конкурсного відбору фінансування отримали три консорціуми, серед яких партнерство "Детектор медіа", КНУТД та URRF.

За його словами, після завершення пілотного етапу передбачається продовження ініціативи. Він також зазначив, що Європейський Союз приділяє значну увагу підтримці процесу гармонізації українського законодавства з правом ЄС, зокрема через залучення організацій громадянського суспільства до відповідних реформ.

Директорка ГО "Детектор медіа" Галина Петренко наголосила на необхідності комплексної протидії російській дезінформації, яка залишається одним з інструментів інформаційної агресії проти України.

На її думку, поширення маніпулятивного контенту через соціальні мережі, цифрові платформи та новітні технології, зокрема штучний інтелект, створює додаткові ризики для суспільної довіри та здатності громадян ухвалювати поінформовані рішення.

Водночас ефективна протидія дезінформації передбачає не обмеження свободи слова, а розвиток критичного мислення, медіаграмотності, навичок перевірки інформації та підтримку незалежних медіа.

У межах проєкту заплановано підготовку аналітичних та просвітницьких матеріалів, проведення тематичних заходів і публічних дискусій, а також створення постійно діючої інформаційної платформи на базі ресурсів "Детектор медіа". Вона має стати майданчиком для поширення експертних матеріалів, практичних рекомендацій і досліджень щодо цифрової безпеки, медіаграмотності та європейських стандартів цифрової політики.

Докторка економічних наук, професорка Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) Євгенія Хаустова звернула увагу на важливість освітньої складової цифрової стійкості та підготовки громадян до застосування європейських стандартів у повсякденному житті.

Зокрема, йдеться про захист персональних даних, цифрові права громадян, відповідальне використання цифрових технологій і практичне розуміння принципів Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

КНУТД забезпечуватиме науково-освітню складову проєкту, залучаючи викладачів, дослідників і студентів до підготовки аналітичних матеріалів, проведення лекцій, експертних дискусій та просвітницьких заходів.

Директор благодійного фонду "Фонд стійкості та відновлення України" Володимир Марциновський зазначив, що цифрова стійкість є складовою не лише національної безпеки України, а й безпеки європейських держав.

За його словами, російські інформаційні операції не обмежуються територією України, а становлять загрозу для демократичних інституцій, суспільної довіри та інформаційного простору Європи.

Марциновський наголосив, що зміцнення цифрової стійкості України сприятиме також підвищенню стійкості європейського інформаційного середовища. Важливими передумовами цього він назвав міжнародне співробітництво та поширення європейських стандартів захисту інформації, персональних даних.

У межах консорціуму URRF відповідатиме за розвиток партнерських відносин, міжнародні комунікації, взаємодію із зацікавленими сторонами та сприяння поширенню результатів проєкту.

Учасники пресконференції зазначили, що партнерська модель об'єднує досвід незалежної медійної організації, науково-освітній потенціал університету та можливості благодійного фонду у сфері міжнародного співробітництва.

Очікується, що реалізація проєкту сприятиме підвищенню цифрової грамотності українців, розвитку навичок протидії інформаційним маніпуляціям, поширенню європейських стандартів захисту персональних даних та залученню громадянського суспільства до процесів європейської інтеграції.

Як повідомлялося, проєкт "Стійкість та залученість для України" (REU) впроваджує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.