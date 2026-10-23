Енергетична зима буде складною, але не катастрофічною і не гіршою за минулу – директор ЦДЕ

Прийдешня зима 2026-27 років з точки зору енергозабезпечення буде складною, але не катастрофічною і не складнішою за минулу, і вона буде пройдена, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Я абсолютно певен, що сезон ми пройдемо. При всіх викликах є розуміння, як рухатись. Є достатня кількість сценаріїв, людей, які готові ці сценарії виконувати, і засобів, якими вони будуть виконані (…) І я не думаю, що зима буде складнішою за минулу. Радше навпаки", – сказав він під час дискусії на тему "Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність" в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За словами експерта, головним фактором невизначеності для енергетики наразі є погода. При температурах мінус 10 планові відключення електроенергії можуть сягати 10-12 годин. В енергодефіцитних регіонах, таких як Київ, Одеса, частина Сумщини, Чернігівщини, планові відключення можуть бути доволі довгими. Водночас за більш м'якої погоди обмеження будуть відповідно м'якшими.

"Ще одна реально ризикова складова – це опалення. Є високі ризики, що будуть атаки на великі теплові об'єкти Києва, вони безсумнівно будуть, вони відбуваються постійно", – наголосив Харченко.

Однак, за його словами, значна частина теплового господарства столиці захищена й енергетикам зрозуміло, як діяти після уражень об'єктів.

"Те, що могли – захистили, те, що не могли, – ну, скажімо так, знаємо, як маневрувати тим", – додав він.

Водночас в тих містах, де реально є всього дві-три котельні, в разі їх знищення виникне суттєва загроза для теплозабезпечення й багато чого в критичних умовах залежатиме від того, як ці міста готувалися до зими.

Своєю чергою, як пояснив Харченко, з фактором ракетно-дронових атак РФ енергетики більш-менш визначилися і розуміють, що інтенсивність цих атак не буде ні кардинально зростати, ні кардинально зменшуватись.

"Себто вони не здатні завдавати більш масованих ударів, ніж вони зараз завдають", – вважає він.

Експерт додав, що ці удари мають свою періодичність і певний ритм, і в енергетиків є розуміння, як на них реагувати, як чимшвидше відновлювати енергоживлення споживачів та якомога швидше повертати до роботи основні міські інфраструктурні системи.