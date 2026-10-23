Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Пресконференції

Росія та партнери намагаються використати фактор зими для тиску на Україну в переговорному процесі

2 хв читати
Додати як джерело
Росія та партнери намагаються використати фактор зими для тиску на Україну в переговорному процесі
Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Зимовий період може стати додатковим інструментом тиску на Україну в контексті переговорного процесу, при цьому Київ має зберігати дипломатичну стійкість і не відступати від своїх базових позицій, вважає політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність

Виступаючи під час дискусії "Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, Чаленко зазначив, що енергетичний, безпековий та дипломатичний виміри нині нерозривно пов'язані між собою.

"Фактор зими намагається використати не лише наш ворог російський, але, очевидно, і наші партнери для того, щоб здійснити певні елементи тиску на українську сторону для пом'якшення позиції України", – сказав він.

За словами політолога, останнім часом Україна стикається з труднощами у питаннях отримання окремих оборонних спроможностей, зокрема ракет-перехоплювачів для Patriot, а також із затримками в реалізації окремих рішень партнерів. Водночас він наголосив, що в енергетичній сфері зберігається позитивний ефект від раніше досягнутих домовленостей із союзниками, що має сприяти проходженню опалювального сезону.

Чаленко вважає, що Росія не демонструє готовності до компромісного врегулювання війни, натомість намагається використати дипломатичний трек для посилення тиску на Україну. На його думку, найбільш реалістичним сценарієм залишається складна зима без досягнення всеосяжних домовленостей про припинення війни, тоді як нові можливості для результативних переговорів можуть відкритися вже після завершення зимового періоду.

#дипломатія #енергетика #оборона #тиск #чаленко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив, заявив військовослужбовець 34-ї окр…

Читати