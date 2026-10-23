Люди мають знову стати головним драйвером міжнародної підтримки України напередодні зими, вважає Буряченко

Україна напередодні зимового періоду стикається одночасно з енергетичними, безпековими та дипломатичними викликами, а ключовим чинником збереження міжнародної підтримки мають стати громадяни країн-партнерів, вважає президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.

"Сьогодні певний парадокс ситуації полягає в тому, що дії наших партнерів можуть як наближати бажаний для України дипломатичний результат, так і ставити його у складне становище", – сказав він під час дискусії "Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Експерт зазначив, що останнім часом дедалі частіше лунають заклики окремих європейських партнерів до діалогу з Москвою, а питання єдності союзників знову виходить на перший план. За його словами, Україна має входити в опалювальний сезон із розумінням усього спектра викликів, зокрема в енергетичній, безпековій та дипломатичній сферах. Водночас Буряченко наголосив, що головним ресурсом підтримки України залишаються люди.

"Люди стали основним драйвером підтримки і об'єднання навколо України. Саме на це має звернути увагу громадянське та експертне середовище, а також президент України", – сказав експерт.

На його думку, успішний досвід 2022 року, коли президент України Володимир Зеленський звертався безпосередньо до громадян інших держав, а не лише до політичних лідерів, варто використати і зараз для мобілізації міжнародної підтримки. Експерт також зазначив, що результати соціологічних досліджень, які засвідчили зростання підтримки президента всередині країни після публічного загострення відносин між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, можуть стати додатковим стимулом для активізації міжнародної комунікації напередодні зимового періоду.

За його оцінкою, наразі найбільш імовірним залишається базовий сценарій розвитку подій, тому Україні необхідно вже зараз шукати рішення для забезпечення країни всім необхідним у зимові місяці.

Експерт наголосив, що питання енергетики, безпеки, оборони та дипломатії наразі є нерозривно пов'язаними і звернув увагу на те, що під час контактів української влади з міжнародними партнерами в різних столицях одним із ключових питань залишається готовність України до загроз та її стійкість до зовнішнього впливу.

"Від комбінації цих факторів – безпеки, оборони й енергетики – напряму залежить посилення наших переговорних позицій", – сказав він.

Водночас Буряченко висловив переконання, що досягнення стійкого миру можливе лише на основі сильної та максимально автономної позиції України. За його словами, шлях до мирного врегулювання може відбуватися поступово, через низку проміжних рішень, зокрема секторальні домовленості, безпекові гарантії та інші кроки зі зниження рівня конфронтації, але ключове завдання – забезпечити безпеку громадян уже на перших етапах і зупинити кровопролиття максимально швидко та ефективно.