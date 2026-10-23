Дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot зумовлений не лише політикою, а й обмеженими запасами союзників - Попович

Нестача ракет-перехоплювачів для систем Patriot пов'язана не лише з політичними рішеннями партнерів України, а й з обмеженими світовими запасами цих засобів ураження та зростанням попиту на них, вважає військово-політичний оглядач Денис Попович.

За його словами, для відбиття масованих балістичних атак необхідна значна кількість ракет-перехоплювачів. Попович зазначив, що під час одного з нещодавніх ударів по Києву ворог застосував понад два десятки балістичних ракет, для перехоплення яких в ідеальних умовах може знадобитися удвічі більше ракет Patriot.

"Навіть якби Сполучені Штати були максимально прихильними до України, вони не змогли б передати нам необмежену кількість таких ракет, оскільки їх фізично недостатньо виробляється у світі", – сказав Попович під час дискусії "Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він також наголосив, що європейські країни не поспішають передавати власні запаси ракет і систем ППО, оскільки розглядають їх як важливий елемент власної безпеки на тлі російської ракетної загрози. На думку оглядача, цієї зими Україна й надалі стикатиметься з інтенсивними ракетними та дроновими атаками, а ключовим викликом залишатиметься забезпечення достатньої кількості засобів протиповітряної оборони для захисту міст і критичної інфраструктури.