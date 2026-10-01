Зеленський та Залужний очолюють президентські рейтинги, Залужний також очолює рейтинг довіри – соцопитування

Чинні та колишні представники сектору безпеки й оборони лідирують в рейтингу довіри до державних, військових та політичних діячів серед громадян України, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом досліджень майбутнього та представленого під час пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Очолює рейтинг довіри посол України у Сполученому Королівстві, колишній головнокомандувач Збройних сил України (2021-24) Валерій Залужний, якому довіряють 53,9% опитаних, 37,7% не довіряють. На другому місці перебуває керівник Офісу президента, ексочільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2020-26) Кирило Буданов із 49,3% довіри та 42,8% недовіри, а на третьому – чинний головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, якому 48,6% довіряють, і 31,3% – ні.

Чинний президент України Володимир Зеленський – на четвертому місці з 39,4% довіри та 53,6% недовіри. Найбільший рівень недовіри респонденти висловили лідеці Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", експрем'єрці Юлії Тимошенко (85,3%) та лідеру партіє "Європейська солідарність", п'ятому президенту України Петру Порошенку (78%).

Натомість Зеленський очолює президентський рейтинг. На питання "Якби найближчої неділі відбувалися президентські вибори, за кого б ви проголосували?", серед тих, хто визначився та має намір голосувати, за нього проголосували б 23,6% (17,2% серед усіх опитаних), а за Залужного – 22,7% (16,6% серед усіх).

Ексміністр оборони Михайло Федоров посів би третє місце, за нього проголосували б 8,5% опитаних (6,2%), за Буданова – 8,4% (6,1%), за Порошенка – 7,3% (5,3%).

В разі проведення парламентських виборів найближчим часом найбільшу підтримку отримав би політичний проєкт Залужного (19%). Також високу підтримку отримали б партія Зеленського (13,6%), партія Федорова (10,1%), партія Буданова (9,1%) та "Європейська солідарність" (7,7%). Крім того, до парламенту могли б пройти політичні проєкти мера Харкова, голови Асоціації прифронтових міст України Ігоря Терехова (7,2%) та партія "Третя Штурмова" (5,6%), тоді як партія "Розумна політика" балансує на межі прохідного бар'єру до Верховної Ради (4,9%). Ще низка партій набирає відсоток та більше, тобто не долає 5%-вий прохідний бар'єр.

"Це може свідчити про значний потенціал для переформатування політичних уподобань громадян у майбутньому. І навіть ті сили, які зараз мають один відсоток – можуть набрати прохідні п'ять", – зазначила керівник проєктів Фонду досліджень майбутнього Світлана Кушнір.

Висока частка тих, хто не визначився (16,4% серед усіх опитаних) або не планує брати участь у голосуванні (8,6%).

"На тлі трансформації суспільних запитів електоральні настрої українців демонструють високу динаміку та водночас значну невизначеність. Наразі електоральне поле залишається остаточно не сформованим. А рівень підтримки ключових гравців та нових ініціатив свідчить про те, що поки не сформоване електоральне поле, шанси мають як старожили, так і нові політичні проєкти", – сказав під час обговорення результатів опитування політтехнолог, кандидат історичних наук Олег Постернак.

Опитування проводили з 19-22 вересня методом телефонних інтерв'ю (CATI) з використанням випадкової вибірки мобільних номерів серед 1 тис 203 респондентів віком від 18 років на всіх підконтрольних уряду територіях України. Гранична максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з довірчою ймовірністю 95%.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=t_caMwCBx3Y