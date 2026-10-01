Хто має найвищий президентський рейтинг – результати дослідження

Фонд досліджень майбутнього оприлюднив президентський та партійний рейтинги. Серед політичних сил до Верховної Ради проходять п'ять партій, ще дев'ять мають від 1% і вище.

Якби найближчої неділі відбулися президентські вибори, перемоги в першому турі не мав би ніхто. Володимир Зеленський та Валерій Залужний йдуть майже впритул, решта кандидатів значно відстають. Про це свідчать результати опитування Фонду досліджень майбутнього, які презентували на прес-конференції в інформагенції "Інтерфакс-Україна". Головною темою дослідження є ставлення українців до мирних переговорів, але окремий акцент зроблено на президентських і партійних рейтингах.

Президентський рейтинг: п'ятірка лідерів

Вподобання тих, хто визначився та має намір голосувати, розподілилися таким чином:

Володимир Зеленський – 23,6% (17,2% серед усіх опитаних); Валерій Залужний – 22,7% (16,6%); Михайло Федоров – 8,5% (6,2%); Кирило Буданов – 8,4% (6,1%); Петро Порошенко – 7,3% (5,3%).

Різниця між першим і другим місцями становить менше одного відсоткового пункту та не виходить за межі статистичної похибки.

Партійний рейтинг: п'ять сил у парламенті

На виборах до Верховної Ради найбільше голосів серед тих, хто визначився, отримали б:

партія Валерія Залужного – 19,0%;

партія Володимира Зеленського – 13,6%;

партія Михайла Федорова – 10,1%;

партія Кирила Буданова – 9,1%;

"Європейська Солідарність" – 7,7%.

Також до парламенту могли б потрапити політичні проекти Ігоря Терехова (7,2%) та "Третя Штурмова" (5,6%). Партія "Розумна політика" Дмитра Разумкова балансує на межі прохідного бар'єра з 4,9%.

Ще низка партій долають позначку в один відсоток:

"Азов" – 3,7%;

"Батьківщина" – 3,0%;

Радикальна партія Олега Ляшка – 2,4%;

"Свобода" – 1,9%;

"Християнський корпус" – 1,8%;

"24 серпня" – 1,5%;

"Стоп Корупція!" – 1,4%;

партія Олексія Гончаренка – 1,1%;

партія Олександра Усика – 1,0%.

Нові політичні проекти мають шанси

За словами керівниці проектів Фонду Світлани Кушнір, такі показники свідчать про мінливість електорального поля. "Це може свідчити про значний потенціал для переформатування політичних уподобань громадян у майбутньому. І навіть ті сили, які зараз мають один відсоток, можуть набрати прохідні п'ять", – зазначила вона.

Політтехнолог Олег Постернак також наголошує, що електоральне поле остаточно не сформоване, тому шанси мають і "старожили", і нові політичні проекти.

Висока й частка виборців, які не визначилися: 16,4% опитаних не готові обрати жодну з партій, ще 8,6% не планують іти на вибори.

Методологія. Опитування проведено 19-22 вересня 2026 року методом телефонних інтерв'ю (CATI) з випадковою вибіркою мобільних номерів. Опитано 1203 респондентів віком від 18 років у 23 областях і Києві на територіях, підконтрольних Україні. Гранична похибка вибірки не перевищує ±2,9% з імовірністю 95%.