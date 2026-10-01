Хто має найвищий президентський рейтинг – результати дослідження

Фонд досліджень майбутнього оприлюднив президентський та партійний рейтинги. Серед політичних сил до Верховної Ради проходять п'ять партій, ще дев'ять мають від 1% і вище.
Якби найближчої неділі відбулися президентські вибори, перемоги в першому турі не мав би ніхто. Володимир Зеленський та Валерій Залужний йдуть майже впритул, решта кандидатів значно відстають. Про це свідчать результати опитування Фонду досліджень майбутнього, які презентували на прес-конференції в інформагенції "Інтерфакс-Україна". Головною темою дослідження є ставлення українців до мирних переговорів, але окремий акцент зроблено на президентських і партійних рейтингах.
Президентський рейтинг: п'ятірка лідерів
Вподобання тих, хто визначився та має намір голосувати, розподілилися таким чином:
- Володимир Зеленський – 23,6% (17,2% серед усіх опитаних);
- Валерій Залужний – 22,7% (16,6%);
- Михайло Федоров – 8,5% (6,2%);
- Кирило Буданов – 8,4% (6,1%);
- Петро Порошенко – 7,3% (5,3%).
Різниця між першим і другим місцями становить менше одного відсоткового пункту та не виходить за межі статистичної похибки.
Партійний рейтинг: п'ять сил у парламенті
На виборах до Верховної Ради найбільше голосів серед тих, хто визначився, отримали б:
- партія Валерія Залужного – 19,0%;
- партія Володимира Зеленського – 13,6%;
- партія Михайла Федорова – 10,1%;
- партія Кирила Буданова – 9,1%;
- "Європейська Солідарність" – 7,7%.
Також до парламенту могли б потрапити політичні проекти Ігоря Терехова (7,2%) та "Третя Штурмова" (5,6%). Партія "Розумна політика" Дмитра Разумкова балансує на межі прохідного бар'єра з 4,9%.
Ще низка партій долають позначку в один відсоток:
- "Азов" – 3,7%;
- "Батьківщина" – 3,0%;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 2,4%;
- "Свобода" – 1,9%;
- "Християнський корпус" – 1,8%;
- "24 серпня" – 1,5%;
- "Стоп Корупція!" – 1,4%;
- партія Олексія Гончаренка – 1,1%;
- партія Олександра Усика – 1,0%.
Нові політичні проекти мають шанси
За словами керівниці проектів Фонду Світлани Кушнір, такі показники свідчать про мінливість електорального поля. "Це може свідчити про значний потенціал для переформатування політичних уподобань громадян у майбутньому. І навіть ті сили, які зараз мають один відсоток, можуть набрати прохідні п'ять", – зазначила вона.
Політтехнолог Олег Постернак також наголошує, що електоральне поле остаточно не сформоване, тому шанси мають і "старожили", і нові політичні проекти.
Висока й частка виборців, які не визначилися: 16,4% опитаних не готові обрати жодну з партій, ще 8,6% не планують іти на вибори.
Методологія. Опитування проведено 19-22 вересня 2026 року методом телефонних інтерв'ю (CATI) з випадковою вибіркою мобільних номерів. Опитано 1203 респондентів віком від 18 років у 23 областях і Києві на територіях, підконтрольних Україні. Гранична похибка вибірки не перевищує ±2,9% з імовірністю 95%.