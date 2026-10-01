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Хто має найвищий президентський рейтинг – результати дослідження

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Хто має найвищий президентський рейтинг – результати дослідження

Фонд досліджень майбутнього оприлюднив президентський та партійний рейтинги. Серед політичних сил до Верховної Ради проходять п'ять партій, ще дев'ять мають від 1% і вище.

Якби найближчої неділі відбулися президентські вибори, перемоги в першому турі не мав би ніхто. Володимир Зеленський та Валерій Залужний йдуть майже впритул, решта кандидатів значно відстають. Про це свідчать результати опитування Фонду досліджень майбутнього, які презентували на прес-конференції в інформагенції "Інтерфакс-Україна". Головною темою дослідження є ставлення українців до мирних переговорів, але окремий акцент зроблено на президентських і партійних рейтингах.

Президентський рейтинг: п'ятірка лідерів

Вподобання тих, хто визначився та має намір голосувати, розподілилися таким чином:

  1. Володимир Зеленський – 23,6% (17,2% серед усіх опитаних);
  2. Валерій Залужний – 22,7% (16,6%);
  3. Михайло Федоров – 8,5% (6,2%);
  4. Кирило Буданов – 8,4% (6,1%);
  5. Петро Порошенко – 7,3% (5,3%).

Різниця між першим і другим місцями становить менше одного відсоткового пункту та не виходить за межі статистичної похибки.

Партійний рейтинг: п'ять сил у парламенті

На виборах до Верховної Ради найбільше голосів серед тих, хто визначився, отримали б:

  • партія Валерія Залужного – 19,0%;
  • партія Володимира Зеленського – 13,6%;
  • партія Михайла Федорова – 10,1%;
  • партія Кирила Буданова – 9,1%;
  • "Європейська Солідарність" – 7,7%.

Також до парламенту могли б потрапити політичні проекти Ігоря Терехова (7,2%) та "Третя Штурмова" (5,6%). Партія "Розумна політика" Дмитра Разумкова балансує на межі прохідного бар'єра з 4,9%.

Ще низка партій долають позначку в один відсоток:

  • "Азов" – 3,7%;
  • "Батьківщина" – 3,0%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка – 2,4%;
  • "Свобода" – 1,9%;
  • "Християнський корпус" – 1,8%;
  • "24 серпня" – 1,5%;
  • "Стоп Корупція!" – 1,4%;
  • партія Олексія Гончаренка – 1,1%;
  • партія Олександра Усика – 1,0%.

Мирні переговори та оцінка суспільно-політичної ситуації в Україні

Нові політичні проекти мають шанси

За словами керівниці проектів Фонду Світлани Кушнір, такі показники свідчать про мінливість електорального поля. "Це може свідчити про значний потенціал для переформатування політичних уподобань громадян у майбутньому. І навіть ті сили, які зараз мають один відсоток, можуть набрати прохідні п'ять", – зазначила вона.

Політтехнолог Олег Постернак також наголошує, що електоральне поле остаточно не сформоване, тому шанси мають і "старожили", і нові політичні проекти.

Висока й частка виборців, які не визначилися: 16,4% опитаних не готові обрати жодну з партій, ще 8,6% не планують іти на вибори.

Методологія. Опитування проведено 19-22 вересня 2026 року методом телефонних інтерв'ю (CATI) з випадковою вибіркою мобільних номерів. Опитано 1203 респондентів віком від 18 років у 23 областях і Києві на територіях, підконтрольних Україні. Гранична похибка вибірки не перевищує ±2,9% з імовірністю 95%.

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