Майже три чверті українців за мирні перемовини з РФ, але ще більше проти поступок щодо ЗСУ – соцопитування

Абсолютна більшість (72%) українців підтримують проведення мирних переговорів з РФ, але територіальні компроміси заради припинення війни допускають близько половини громадян, а скорочення чи обмеження чисельності ЗСУ вважають неприпустимими вже абсолютна більшість, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом досліджень майбутнього та представленого під час пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Динаміка суспільних настроїв демонструє високий запит на пошук дипломатичних шляхів припинення вогню. Зокрема, 72,2% респондентів скоріше підтримують проведення мирних переговорів з Росією. Проти виступають 20,8% опитаних", – повідомила під час презентації результатів опитування керівник проєктів Фонду досліджень майбутнього Світлана Кушнір.

Серед можливих форматів завершення війни 48,5% обирають компроміси та переговори про перемир'я, навіть із територіальними чи політичними поступками, 24,6% підтримують тимчасову "заморозку" по лінії фронту без офіційного визнання втрати територій, тоді як за продовження війни до кордонів 1991 року без компромісів виступають 18,6% опитаних.

Разом з тим, територіальні компроміси заради припинення війни допускають 51,7% громадян (29,4% – "так, якщо це призведе до закінчення війни", 22,3% – "скоріше так"), а 41,3% опитаних виступають проти територіальних компромісів. (20,4% – "ні, за жодних умов", 20,9% – "скоріше ні").

"Цей переговорний трек тісно пов'язаний з червоними безпековими лініями, перетин яких суспільство вважає неприпустимим. Зокрема, 76,3% опитаних вважають скорочення чи обмеження чисельності ЗСУ на вимогу іншої сторони неприпустимим навіть за умови гарантування безпеки (для 55,2% опитаних респондентів це категорично неприпустимо)", – повідомила Кушнір.

За її словами, 58,7% опитаних вважають, що ситуація в Україні розвивається у неправильному напрямі (30,9% – однозначно, 27,8% – скоріше). Натомість 32,5% респондентів оцінюють напрям розвитку як правильний (8,6% – однозначно, 23,9% – скоріше), а 8,8% вагалися з відповіддю.

Водночас на готовність до компромісів тиснуть гострі соціально-економічні проблеми, зокрема, хабарництво і корупція у владі (51%) та зростання цін на продукти харчування (39,6%). Крім того, є ще рівень тривожності щодо зимового періоду: повністю чи частково готові до можливих тривалих відключень світла та тепла 56,1% родин, тоді як 43,2% оцінюють свою готовність як недостатню.

Згідно з результатами опитування, 84,5% респондентів вважають нинішній процес мобілізації несправедливим, зокрема, 59,6% – зовсім несправедливим.

Політичний експерт, ексміністр молоді та спорту України (2014-19), керівник проекту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов зазначає, що такі результати опитування свідчать, що Україна і її політики готові до переговорів, але "хочуть переговорів з певним змістом, а не просто переговорів про капітуляцію".

"Зрозуміло, про ніяку капітуляцію в українському суспільстві мова й не йде. А йде мова про те, щоб провести переговори, знайти якийсь компроміс, і до компромісу це суспільство готово. А чому ж не досягається мир? Чому не проводяться вже змістовні мирні консультації, переговори, не оголошується перемир'я якісь для цього. І російський диктатор Путін не готовий до проведення мирних переговорів, він не хоче цього. Тому що там, в Росії, не назріли якісь обставини, які б змусили його, чи підштовхнути до миру", – зазначив він під час пресконфереції.

Коментуючи те, що 76% українських громадян вважають неприпустимим обмеження чисельності ЗСУ, експерт зазначив, що це вказує на те, що українське суспільство сподівається лише на себе і власні Збройні сили. "Ми надіємося на себе, на наші Збройні сили, потрібно ще й розвивати власний оборонно-промисловий комплекс, щоб була передбачувана ситуація, щоб були рівні умови для українських і неземних компаній", – сказав Жданов.

Він також звернув увагу на те, що більше половини українців називають корупцію влади особливо актуальною проблемою, навіть більшою, ніж зростання цін та низький рівень оплати праці.

"Хабарництво і корупція у владі – це не лише суспільне уявлення, але і проблема пов'язана з отриманням грошей від Європейського Союзу. Нам чітко сказали, ви повинні провести судову реформу, є план Качки-Кос, пов'язаний з антикорупційною діяльністю, наприклад, ухвалення антикорупційної стратегії, конкурсний відбір прокурорів, проведення судової реформи. На жаль, з 10 пунктів виконано нуль. Всі ці законопроекти підуть на користь країни. Там немає таких, що викликають неоднозначне ставлення, як законопроекти соціально-економічної сфери. Їх треба приймати, але чомусь вони не приймаються, і це просто призводить до того, що ми не отримуємо відповідних коштів від ЄС", – зазначив Жданов.

Опитування проводили з 19-22 вересня методом телефонних інтерв'ю (CATI) з використанням випадкової вибірки мобільних номерів серед 1 тис 203 респондентів віком від 18 років на всіх підконтрольних уряду територіях України. Гранична максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з довірчою ймовірністю 95%.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=t_caMwCBx3Y