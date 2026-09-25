Карпатська вісімка може стати платформою регіонального розвитку попри політичні суперечності – політолог

Формат "Карпатської вісімки" (С8) має перспективи для подальшого розвитку як майданчик регіональної співпраці всіх країн-членів у сферах економіки, безпеки, енергетики та інфраструктури, незважаючи на політичні розбіжності між окремими країнами-учасницями, вважає політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

"Карпатська ініціатива передусім є політичною платформою, в рамках якої можуть розвиватися економічний, безпековий, культурний та інші виміри співпраці. Водночас саме економічна складова була одним із ключових мотивів її створення", – сказав Чаленко під час дискусії в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Карпатська ініціатива (С8): від регіональної співпраці до нової ролі України в Європі" у п'ятницю.

За його словами, попри політичний демарш з боку керівництва Угорщини, Будапешт зберігає зацікавленість у практичній економічній співпраці в межах нового формату.

Чаленко також назвав дезінформацією твердження про відсутність консультацій з угорською стороною щодо створення ініціативи. За його словами, консультації між сторонами тривали щонайменше з листопада минулого 2025 року та активізувалися на рівні зовнішньополітичних відомств улітку цього року.

Окремо політолог звернув увагу на перспективи українсько-угорської співпраці в енергетичній сфері, зокрема в контексті майбутнього використання нафтопроводу "Дружба" після завершення чинних контрактних домовленостей. "Нам потрібно демонструвати стабільність і високий рівень репутації. Політичні заяви, які останнім часом лунають від керівництва Угорщини, на жаль, підважують цю репутацію", – сказав він.

Чаленко наголосив, що безпековий компонент "Карпатської вісімки" не пов'язаний безпосередньо з війною, а має на меті створення стабільних умов для розвитку економіки, енергетики, туризму та екологічних проєктів у макрорегіоні.

На його думку, розвиток регіональних форматів відповідає сучасним тенденціям посилення ролі макрорегіонів у Європі на тлі кризи довіри до традиційних наднаціональних механізмів. "Розвиток горизонтальних комунікацій між прикордонними регіонами, областями та муніципалітетами має значний потенціал і дозволяє будувати довгострокове співробітництво, яке не залежить від виборчих циклів", – зазначив експерт.

Підсумовуючи, Чаленко висловив переконання, що "Карпатська вісімка" може стати одним із успішних регіональних форматів співпраці поряд із Бухарестською дев'яткою, Nordic-Baltic Eight та іншими міжнародними ініціативами.