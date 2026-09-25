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Карпатська ініціатива має потенціал стати новою макрорегіональною платформою ЄС та посилити безпеку регіону – експерт

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Карпатська ініціатива має потенціал стати новою макрорегіональною платформою ЄС та посилити безпеку регіону – експерт
Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Заснована за ініціативи України Карпатська ініціатива (С8) має значний потенціал для розвитку економічної, енергетичної та безпекової співпраці в Центральній і Східній Європі та може перетворитися на ширшу макрорегіональну платформу Євросоюзу, вважає президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.

Карпатська ініціатива (С8): від регіональної співпраці до нової ролі України в Європі

"Це не просто політична ініціатива України. Це спільна ініціатива з Європейським Союзом, яка дає можливість Україні вже зараз інтегруватися до європейського простору, а ЄС – поширювати свій вплив за межі власних кордонів", – сказав Буряченко під час дискусії в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Карпатська ініціатива (С8): від регіональної співпраці до нової ролі України в Європі".

За його словами, важливою складовою саміту стало просування ідеї створення макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону.

На думку експерта, формат С8 має відкритий характер і з часом може бути розширений за рахунок інших держав, зокрема країн Чорноморського регіону та Південного Кавказу. "Це може бути не лише карпатська, а й міжрегіональна ініціатива, яка об'єднуватиме країни навколо спільних інфраструктурних, економічних і безпекових проєктів", – зазначив він.

Окремо Буряченко звернув увагу на безпековий потенціал Карпатського регіону в умовах російської агресії. "Карпатський регіон може стати важливим елементом європейської енергетичної та оборонної безпеки. Йдеться як про розвиток енергетичної інфраструктури, так і про можливості для реалізації спільних проєктів у сфері військово-промислового комплексу", – наголосив експерт, відзначивши перспективи використання формату С8 для посилення координації між Україною, країнами ЄС, НАТО та США у питаннях регіональної безпеки.

"Україна може підсилюватися в межах таких конструктивних міжрегіональних проєктів. Потенціал цієї ініціативи значно ширший за нинішній формат, і важливо, щоб вона отримала подальший інституційний та географічний розвиток", – резюмував Буряченко.

#с8 #карпатськаініціатива #буряченко
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