Карпатська ініціатива може стати основою нових енергетичних та логістичних коридорів Європи в обхід РФ – експерт

Карпатська ініціатива (С8) може сприяти посиленню ролі країн Східної Європи в Європейському Союзі та стати основою для розвитку альтернативних енергетичних і логістичних маршрутів без участі РФ, вважає експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) , кандидат економічних наук Іван Ус.

"У економічному плані східна частина ЄС хоче підвищити своє значення, і якраз цей проєкт може це забезпечити. Йдеться про альтернативні маршрути постачання енергоресурсів і товарів до Європи без участі Росії", – сказав Ус під час дискусії в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Карпатська ініціатива (С8): від регіональної співпраці до нової ролі України в Європі" в п'ятницю.

За його словами, до розвитку таких маршрутів можуть бути залучені країни Південного Кавказу, зокрема Азербайджан, а також держави Перської затоки. Експерт зазначив, що країни регіону шукають можливості для поглиблення економічної співпраці з Європою та диверсифікації транспортних і енергетичних шляхів.

Ус наголосив, що Карпатська ініціатива є продовженням регіональних форматів співпраці, спрямованих на посилення взаємодії між державами Центральної та Східної Європи.

"Мова йде про підвищення суб'єктності східноєвропейських країн. Вони прагнуть не лише користуватися перевагами членства в ЄС, а й пропонувати власні рішення для зміцнення економічної та енергетичної безпеки Європи", – зазначив він.

Окремо експерт звернув увагу на перспективи використання українського досвіду у сфері оборонних технологій та безпілотних систем у межах регіональних проєктів співпраці.

На його думку, Україна дедалі більше виступає не лише як отримувач підтримки, а як ініціатор нових економічних, безпекових та інфраструктурних рішень для Європи.

"Ми хочемо бути не споживачем можливостей ЄС, а учасником, який робить Європейський Союз сильнішим. Саме такі регіональні ініціативи можуть посилити безпеку нашого регіону та Європи загалом", – наголосив Ус.