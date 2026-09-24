Активи пенсійного фонду Укрексімбанку досягли 460 млн грн, учасників – понад 6 тис.

Активи недержавного корпоративного пенсійного фонду Укрексімбанку станом на 1 вересня 2026 року становили 460 млн грн, а кількість його учасників перевищувала 6 тис., повідомив директор департаменту ринків капіталу банку, представник засновника фонду Олег Сердюк.

"Учасниками фонду є або наявні співробітники Ексіму, або ті, які працювали. Фонд входить в топ-5 найбільших фондів України за активами, він є лідером по дохідності серед недержавних пенсійних фондів", – сказав Сердюк на пресконференції "Майбутнє недержавних пенсій в Україні – нові можливості чи нові ризики?" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Загальна сума нарахованих та виконаних фондом зобов'язань перевищує 200 млн грн, зокрема майже 100 млн грн становлять виплачені одноразові пенсії.

Укрексімбанк заснував фонд у 2005 році в межах корпоративної програми пенсійного забезпечення працівників, а у квітні 2006 року він розпочав роботу.

Фонд дотримується консервативної інвестиційної стратегії. Основними напрямами інвестування є державні цінні папери, інструменти державних та найбільших українських банків, а також корпоративні облігації найбільших українських емітентів.

У Верховній Раді наразі зареєстровано два законопроєкти щодо реформування недержавного пенсійного забезпечення. Основний законопроєкт №15570 "Про добровільні пенсійні фонди" передбачає перехід від чинної моделі недержавних пенсійних фондів (НПФ) до добровільних пенсійних фондів, засновниками яких можуть бути виключно пенсійні компанії. Чинні НПФ протягом 10 років мають ухвалити рішення про припинення шляхом реорганізації або ліквідації.

НКЦПФР підтримала пакет законопроєктів №15570, №15571 та №15572 щодо оновлення системи добровільного пенсійного забезпечення. Запропоновані зміни, зокрема, стосуються корпоративного управління та внутрішнього контролю, управління ризиками, внутрішнього аудиту, запровадження принципу "розсудливої особи" в інвестуванні пенсійних активів та розкриття інформації учасникам. Окремі законопроєкти пакета регулюють податкові та цивільно-правові питання.

Сердюк звернув увагу, що запропонована модель означатиме втрату роботодавцями статусу засновників корпоративних пенсійних фондів.

"На сьогоднішній день у нас чітко розподілені функції з управління та контролю за фондом. У нас є засновник фонду, рада фонду, адміністратор, компанія з управління активами, банк-зберігач – у нашому випадку це Райффайзен Банк – і аудитор. (...) Постає дійсно дуже багато питань, коли все це буде сконцентровано в пенсійних компаніях", – додав банкір.

Альтернативний законопроєкт №15570-1 "Про систему недержавного пенсійного забезпечення" передбачає можливість збереження чинних НПФ поряд із новими добровільними пенсійними фондами. Згідно з його перехідними положеннями, протягом 10 років чинні НПФ можуть ухвалити рішення про реорганізацію або ліквідацію, однак такого обов'язку законопроєкт не встановлює.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=tA-yahbPTdA