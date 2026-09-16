Брухтозбиральники за скасування фактичної заборони експорту, запевнюють у роботі без махінацій і погрожують протестами

Підприємства з операцій з брухтом чорних металів виступають за скасування введеної з 1 січня поточного року нульової квоти на експорт брухту чорних металів, через яку брухтозаготівельна галузь втрачає свій потенціал, скорочує заготівлю та працівників, погрожуючи інакше вийти на протести.

Таку позицію представники бізнесу висловили на пресконференції "Ринок брухту України: між потребами економіки та регуляторною невизначеністю" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу, на якій обговорювалась поточна ситуацію на ринку металобрухту України, внутрішній попит, вплив регуляторних рішень на галузь, а також можливі зміни, необхідні для стабільної роботи ринку.

Президент Української асоціації вторинних металів ("УАВтормет") Володимир Бублей зазначив, що введення з 1 січня поточного року нульової квоти на експорт брухту чорних металів до країн ЄС є незаконним і має бути скасоване, інакше заготівля брухту до кінця року суттєво впаде.

"На сьогоднішній день фактично всі наші підприємства не виробляють продукцію, не заготовляють брухт. Це впливає і на доходи "Укрзалізниці, тому що внутрішні ціни на брухт набагато менші у порівнянні зі світовими цінами", – відзначив Бублей.

Генеральний директор ТОВ "УкрМетінвест" Сергій Вовк констатував, що підприємство скоротило 180 працівників, з 18 цехів залишилось 4 працюючих.

"Наразі не стоїть питання розвитку, а виживання. На складах більше 14 тис. тонн брухту, які не маємо можливість кудись продати. Немає зростання податкових відрахувань, є втрати держави через недополучення валютної виручки. Просимо нас почути та переглянути питання про фактичну заборону експорту", – сказав Вовк.

Директор з розвитку ТОВ "Міртен" Микола Климович також закликав вищу владу в Україні допомогти нормалізувати ситуації в брухтозаготівельній галузі.

"Ми просимо дати нам працювати. Бо наразі падіння заготівлі за 8 місяців складає 400 тис. тонн. Більше 1 млрд грн втрачено податків, в основному через неможливість експортувати брухт. Треба змінити це рішення. А ми не будемо здаватись", – сказав Климович.

Генеральний директор ГК "Укрмет" Владислав Клещинський констатував, що станом на сьогодні галузь повністю зупинена, "жоден з меткомбінатів не купує наш брухт".

"Потрібен контрольований експорт до країн ЄС, і слід ухвалити відповідне рішення. В іншому випадку будемо вимагати державної підтримки, інакше галузь не виживе", – вважає Клещинський.

За даними "УАВтормет", які надав Бублей, за 8 міс-2026 вироблено 4,3 млн тонн сталі (у 2025р – 7,409 млн тонн), на меткомбінати поставлено 925,4 тис. тонн брухту (1,562 млн тонн), заготівля брухту склала 971,7 тис. тонн (2,111 млн тонн). За прогнозами, у 2026 році буде вироблено 6,4-6,5 млн тонн сталі, на меткомбінати буде поставлено 1,2-1,25 млн тонн брухту, заготівля брухту складе 1,22-1,25 млн тонн.

Раніше брухтозбиральники виступили за скасування фактичної заборони на експорт брухту з України і введення квот на поставки в країни ЄС цієї сировини у розмірі 200 тис. тонн на рік.

Як повідомлялось, українські підприємства в січні-серпні цього року скоротили експорт брухту чорних металів на 95,1% порівняно з торішнім аналогічним періодом – до 13,856 тис. тонн із 283,055 тис. тонн. При цьому у січні було вивезено 9,309 тис. тонн, у лютому-травні експорт був відсутній, у червні за кордон реалізовано 4,075 тис. тонн, у липні – 315 тонн, у серпні – 157 тонн, у грудні-2025 – рекордні 68,520 тис. тонн брухту.

Наразі діє нульова ставка на вивезення стратегічної сировини у 2026 році. Експорт на початку 2026 року обсягом 9,309 тис. тонн брухту був спричинений завершенням минулорічних контрактів.

Крім того, Кабінет міністрів 29 квітня 2026 року своєю постановою №563 вніс зміни до додатку 1 до своєї постанови від 31 грудня 2025 р. №1795, дозволивши експорт брухту на підставі ліцензій, виданих Мінекономіки суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які є переможцями проведених у грудні 2025 року електронних аукціонів з продажу таких товарів згідно з Порядком відчуження та передачі в оренду майна господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі або іншій юридичній особі, єдиним учасником якої є держава.

У грошовому виразі вивезення брухту за січень-серпень зменшилося на 95,4% – до $3,930 млн з $85,4 млн.

Також повідомлялося, що брухтозбиральні підприємства України в 2025 року наростили вивезення брухту чорних металів на 45,3% порівняно з попереднім роком – до 448,685 тис. тонн зі 293,190 тис. тонн. У грошовому вимірі вивезення брухту за 2025 рік зросло на 44,5% – до $131,927 млн з $91,311 млн.

Через різке зростання вивезення стратегічної сировини з України Міністерство економіки ініціювало запровадження режиму ліцензування та квотування експорту брухту зі встановленням нульового обсягу квоти. Уряд запровадив нульову експортну квоту на 2026 рік на експорт брухту чорних металів.

Брухтозбиральні підприємства України в 2024 році наростили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком – до 293,190 тис. тонн зі 182,465 тис. тонн. У грошовому виразі вивезення брухту за рік зросло на 73,2% – до $91,311 млн з $52,723 млн.

Джерело:

https://interfax.com.ua/news/press-announcement/1204676.html

https://www.youtube.com/live/EAUfRYhLeK0