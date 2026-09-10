Харизматичні церкви за роки війни розширили вплив на 3 млн українців – головуючий УМР

В Україні нараховується 1,3 тис євангельських харизматичних церков, які активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення РФ та наразі взаємодіють приблизно з 3 млн громадян, повідомив головуючий в Українській міжцерковній раді (УМР), старший єпископ Харизматичної євангельської церкви України Андрій Тищенко.

"На зараз у нас 1300 церков, які об'єднують 100 тис членів, які під час війни впливають зараз вже, мабуть, мільйона на три людей, тому що ми дуже багато роздаємо харчів, проводимо євангелізацію. Тільки наша одна церква за час повномасштабної війни могли привести до покаяння 300 тис людей", – сказав Тищенко під час пресконференції на тему "Роль євангельських церков у посиленні української спроможності" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він наголосив, що УМР розраховує на плідне спілкування і співпрацю з усіма релігійними конфесіями і владою, "тому що ми не тільки християни, а й громадяни своєї країни, які дуже активно приймають участь у всьому суспільному житті".

Заступник головуючого в УМР, голова християнського громадянського руху "Всі разом!" Руслан Кухарчук повідомив, що в Україні є три великі міжконфесійні об'єднання: крім УМР, яка об'єднує євангельські протестантські церкви новітнього характеру, це також Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦІРО), а також Рада євангельських протестантських церков України (РЄПЦУ), куди входять традиційні протестантські церкви. За його словами, УМР зберігає достатньо близькі та дружні стосунки з усіма християнськими конфесіями і церквами, які входять в РЄПЦУ та ВРЦІРО, та висловив сподівання на входження УМР до ВРЦІРО.

"Найбільші церкви помісні міста Києва – це церкви УМР, якщо говорити про кількість людей, які приходять в неділю на недільне богослужіння в одному залі, в одному місці – 500, тисяча, півтори, дві тисячі людей кожної неділі… Тому безсумнівно, буде закономірно і логічно, якщо УМР буде також частиною ВРЦІРО. Саме це дозволить більш справедливо і об'єктивно представляти міжконфесійне християнське представництво на такому високому рівні, в тому числі у взаємодії з державними органами влади", – сказав Кухарчук.

Він також констатував високий рівень свободи вірозповідання в Україні та наголосив, що це не дуже типово для всіх країн і є великим надбанням України, що слід підносити на міжнародному рівні.

Докторка філософських наук, президентка Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович зазначила, що на початку своєї діяльності в Україні харизматчні церкви відчували певне неприйняття з боку традиційних церков, але з початком війни вони себе проявили дуже активно.

"Ці церкви стали своєрідними хабами, куди люди приїжджали, переміщалися, їх там годували. Ну, це стосується не лише тільки харизматів – ви розумієте, що всі протестанти якось себе проявили достатньо активно в цьому плані. Але харизматизм вирізняється від класичного протестантизму швидкістю реакції… Це пов'язане з тим, що ці церкви діють за принципом не вертикальної підпорядкованості, а у них взаємини горизонтальні. Якщо, наприклад, в якійсь харизматичній церкві раптом брак хліба або якихось медикаментів, одягу чи ще чогось, вони між собою швиденько домовляються і ці потреби тут же покриваються", – розповіла вона.

Филипович констатувала, що сучасний віруючий хоче швидкої реакції та відповіді на свої запитання, "і ці відповіді віруючі в межах харизматичних церков отримують своєчасно".

Начальник відділу у справах релігій Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) В'ячеслав Горшков повідомив, що з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну масштаб взаємодії релігійних організацій з державними структурами суттєво збільшився. "2021 рік, напередодні повномасштабного вторгнення, наша ДЕСС отримала майже 4 тисячі вхідних листів, з яких десь 1,5 тисячі стосувалися питання релігій і були зверненням різними листами від релігійних організацій. В 2025 році загальна кількість вхідних документів зросла до 14 тис 239, тобто більш ніж в 3,6 рази. А кількість документів релігійної тематики дійшла до 10,5 тисяч, тобто зріст більше, ніж у 7 разів. Це показує інтенсивність комунікації релігійних спільнот з центральним державним органом, бо і ми ж не єдині, з яким комунікують релігійні організації, і це свідчить про інтенсифікацію цієї взаємодії", – сказав він.

За словами представника ДЕСС, серед цих документів – питання, які допомагають врегулювати питання капеланського служіння, можливості виїжджати за кордон для адвокації України на міжнародній арені, питання допомоги біженцям, завезення та залучення гуманітарної допомоги, питання альтернативної служби, цін на електрику та газ для релігійних організацій, які забезпечують благодійні проекти.

"Державі, звісно, набагато простіше, коли релігійні організації об'єднуються, коли вони створюють центр, і тоді комунікація просто, ефективність цієї комунікації зростає. Бо держава має справу з одним суб'єктом, який представляє інших суб'єктів, які згубили свої позиції. І ефективність такої співпраці сильно збільшується", – сказав Горшков.