Американський місіонер заявив про втрату $400 тис. і будинку для благодійних проєктів у Києві через шахрайство

Американський місіонер і благодійник Кім Кіо Йок, який понад 30 років працює в Україні, заявив про ймовірне шахрайство під час придбання будинку в Києві для діяльності благодійного фонду та церкви "Благодать", унаслідок чого організація втратила можливість повноцінно надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам та іншим вразливим категоріям населення.

Як повідомив під час пресконеференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" керуючий партнер юридичної компанії Revealing Information Олександр Кеер, у 2022 році Кім Кіо Йок домовився про придбання будівлі в Дарницькому районі Києва, однак замість основного договору купівлі-продажу було укладено договір про намір укласти такий договір. За словами юриста, на момент укладення угоди нерухомість перебувала в заставі через борги родини попереднього власника, а первинний платіж становив $30 тис.

«У 2022 році було передано $30 тис. як заставу і підтвердження реальності наміру придбати це майно. З 2022 року до сьогодні сума отриманих коштів зросла з $30 тис. до $400 тис., фактично було укладено 21 угоду про перенесення строків укладення основного договору купівлі-продажу. Дві останні додаткові угоди укладалися вже тоді, коли сторона навіть не мала можливості продати майно, тому що ним не володіла», – заявив Кеер на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

За його словами, через непогашені попередні зобов'язання особи, яка мала продати будинок, право власності на нерухомість перейшло кредиторам, тому виконати первинні домовленості стало неможливо. Водночас, як стверджує адвокат, Кім Кіо Йок фактично передав майже всю погоджену вартість об'єкта, але не отримав його у власність.

Кеер повідомив, що після звернення благодійника юристи спочатку намагалися врегулювати ситуацію шляхом переговорів і медіації, однак домовитися з іншою стороною не вдалося. Після цього були підготовлені звернення до поліції та прокуратури, а також цивільні позови щодо спірних договорів і повернення коштів.

«Коли пан Кім до нас звернувся, перше, що ми запропонували, – провести перемовини і медіацію, щоб з'ясувати обставини та спробувати досягти домовленості. На неодноразові спроби провести таку зустріч нам відповідали, що підстав і мети для неї немає. Після цього ми підготували заяви до поліції та прокуратури, а також цивільні позови щодо повернення коштів», – додав він.

Кеер зазначив, що, за оцінкою сторони потерпілого, справа має судову перспективу, оскільки передання коштів і зміни домовленостей документувалися підписаними угодами. Він також повідомив, що благодійник певний час фактично користувався будівлею, вклав кошти в її поліпшення та придбав обладнання, однак тепер, за твердженням його представників, не має доступу до цього майна.

Він зауважив, що прокуратура Дарницького району відкрила кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Юрист також позитивно оцінив оперативну реакцію суду на звернення представників потерпілої сторони, однак зазначив, що з травня справа поки не завершилася повідомленням про підозру або переданням обвинувального акта до суду.

Зі свого боку, Кім Кіо Йок повідомив, що приїхав до України з Каліфорнії 33 роки тому і протягом цього часу займався релігійними, освітніми та благодійними проєктами. Після початку повномасштабної війни він разом із однодумцями допомагав людям, чиє житло було пошкоджене, передавав продуктові набори та дрова, а також організував у Києві безкоштовне харчування для внутрішньо переміщених осіб.

«Ми допомагали українцям, які сильно постраждали під час повномасштабної війни: знаходили пошкоджені будинки, допомагали їх відбудовувати, забезпечували людей продуктовими пакетами та дровами, щоб вони могли пережити зиму. У будівлі в Дарницькому районі ми годували гарячими обідами від 150 до 200 внутрішньо переміщених осіб. Через цю ситуацію останні місяці люди не можуть отримувати ту допомогу, яку ми надавали раніше», – розповів Кім Кіо Йок.

Кім Кіо Йок (Kim Kio Yok), американський місіонер-благодійник, потерпілий у кримінальному провадженні

Місіонер повідомив, що як громадянин США звернувся з офіційним листом до посольства США в Україні та до американського консула.

Ми звернулися з офіційним листом до посольства США. Вони відреагували і проявляють інтерес до цієї справи, тому що я є громадянином США. Я також звернувся до консула США з проханням допомогти мені в цій ситуації», – повідомив Кім Кіо Йок.

За його словами, люди, які раніше регулярно отримували допомогу, продовжують телефонувати представникам організації й запитувати, коли безкоштовні обіди та інші програми буде відновлено. Місіонер наголосив, що має намір залишатися в Україні та продовжувати благодійну діяльність.

Кім Кіо Йок зазначив, що організація працює не лише в Києві, за 33 роки її діяльності були створені центри в різних містах України, зокрема біли створені реабілітаційні програми для людей із наркотичною та алкогольною залежністю. Також працює гімназія "Благодать" із дитячим садком та навчанням до 11 класу, а придбану в Києві будівлю планували використовувати, серед іншого, для освітніх проєктів.

«Зараз мені 75 років, і я хочу навіть під час війни допомагати українцям і служити їм з любов'ю. Ми звертаємося до правоохоронних органів, поліції та прокуратури: допоможіть нам, щоб ми могли знову працювати на території України. Ми присвятили наше життя служінню Україні та українському народу», – сказав він.

Зі свого боку, волонтер благодійного фонду Вікторія Хлєбнікова зазначила, що наслідки конфлікту навколо будівлі стосуються не лише самого фонду, оскільки в приміщенні залишилося професійне кухонне обладнання, придбане спеціально для безкоштовного харчування людей.

«Для нас ця історія дуже болюча, тому що це питання не будинку, не обладнання і не грошей. Найболючіше те, що ми не можемо допомагати людям у повному обсязі, як робили це раніше. Професійне обладнання купувалося не для бізнесу і не для отримання прибутку – воно було придбане для благодійної діяльності, щоб нагодувати людей», – сказала Хлєбнікова.

Вона зазначила, що під час масових відключень електроенергії такі обіди мали особливе значення для людей, які вдома не могли готувати їжу. Наразі, за її словами, команда прагне отримати доступ до свого майна та відновити роботу.

«Люди чекають, зустрічають мене на вулиці й кожного разу питають, коли ми знову почнемо допомагати. Ми хочемо повернутися до нормальної роботи, готувати обіди, допомагати літнім людям, дітям і родинам, які втратили своїх захисників на фронті.», – додала волонтерка.

Зі свого боку, віцепрезидент міжнародної місії Grace пастор Кім Шайн, який долучився до пресконференції зі США, повідомив, що американська організація фінансово підтримувала діяльність Кім Кіо Йока та його родини в Україні й допомагала з придбанням приміщення. За його словами, після початку повномасштабної війни місія пропонувала місіонерам повернутися до США з міркувань безпеки, однак вони вирішили залишитися.

«Коли вони повідомили, що знайшли будівлю, де можна підтримувати літніх людей і готувати їжу для переселенців, ми вирішили допомогти фінансово з її придбанням. Тепер ми звертаємося до українських органів, щоб ця справа була вирішена законним шляхом і діяльність могла продовжуватися», – наголосив Кім Шайн.