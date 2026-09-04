Раді запропонують запровадити поняття "працівник, який забезпечує життєдіяльність у прифронтовому регіоні" – депутат

Народний депутат України, співголова парламентського міжфракційного депутатського об'єднання "Прифронтові території" Михайло Ананченко (фракція "Слуга народу") розповів, що разом із Асоціацією прифронтових міст та громад України готується законопроєкт, яким пропонується унормувати поняття "працівник, який забезпечує життєдіяльність у прифронтовому регіоні".

"На жаль, зараз немає комплексної державної підтримки прифронтових територій, навіть немає визначення конкретного мешканців цих територій. Є визначення прифронтових територій, але немає в законодавчій базі, в постановах Кабміну, окремої категорії осіб, які працюють на цих територіях і окремого прифронтового бізнесу. Тому ми разом з Асоціацією прифронтових міст та громад напрацювали законопроект про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо підтримки суб'єктів господарювання та осіб, які забезпечують життєдіяльність на прифронтових територіях", – сказав Ананченко під час круглого столу "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За його словами, даний законопроект планується зареєструвати у парламенті в кінці наступного тижня.

Зокрема, проєктом документу вводиться поняття "працівників, які забезпечують життєдіяльність у прифронтовому регіоні".

"У нас є окрема категорія осіб, це внутрішньо переміщені особи. У нас є окрема категорія осіб – учасники бойових дій. І, на жаль, у нас немає окремої категорії осіб, це ті люди, які працюють під постійними прильотами, під КАБами, під авіаційними ударами, під ракетними ударами. Вони знаходяться там. Нам потрібна державна політика не тільки на те, щоб мешканці нашої країни знаходилися в безпечних територіях, але й підтримка цих людей, які знаходяться там", – додав депутат.

За його словами, наразі є проблема з відтоком кадрів з тих територій і з релокацією бізнесу.

Ананченко навів приклад, що від початку повномасштабного вторгнення загинуло більш ніж 500 працівники комунальних підприємств, які забезпечували роботу в Херсонській області.

"Велика частина з них абсолютно без соціальних гарантій. Частина з соціальними гарантіями, які точно мають бути підвищені, на нашу думку", – наголосив він.

Він зазначив, що пропонований законопроєкт має унормувати те, які території мають входити в поняття "можливі бойові дії", і "активні бойові дії"; перелік осіб, які забезпечують життєдіяльність у прифронтовому регіоні (мають визначати обласні військові адміністрації); пільги.

Депутат також додав, що голова Асоціації прифронтових міст та громад України, міський голова Харкова Ігор Терехов пропонує змінити підходи до пенсійного стажу на цих територіях, зокрема запровадити підвищуючі коефіцієнти.

"Ми розуміємо, що умови праці у Івано-Франківській і у Херсонщині, вони зовсім різні, вони відрізняються, і ми маємо це відобразити в нашому законопроекті", – вважає Ананченко.