В Україні пропонують створити міжнародний консорціум для управління стратегічними логістичними вузлами

Україна може виступити з ініціативою створення міжнародного консорціуму для управління логістичними вузлами, які мають значення для економічної безпеки та геоекономіки, вважає докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровщук.

"І є така певна пропозиція… можливо, це буде якийсь інтернаціональний консорціум управління такими логістичними вузлами, які впливають саме на економічну безпеку, геоекономіку", – сказала Покровщук під час пресконференції на тему "Продовольча безпека в умовах російської агресії: трансформація логістичних ланцюгів і стратегічні альтернативи" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За її словами, альтернативні маршрути потрібно не лише знаходити, а й розбудовувати, зокрема на території інших країн, щоб Україна могла виконувати довгострокові експортні контракти та зберігати свої позиції на світових ринках.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко наголосив на глобальному значенні української логістики. За його словами, українські "шляхи солідарності" традиційно забезпечують зерном близько 400 млн людей у світі, а російські удари по логістиці впливають не лише на Україну, а й на глобальні ціни та продовольчу безпеку.

"...Ми маємо трансформувати в інструменти глобального тиску на Російську Федерацію, щоб все ж таки стабілізувати Чорноморську акваторію", – сказав Буряченко.

Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, керівник Центру економічних і соціальних досліджень Ярослав Жаліло зазначив, що самої альтернативної логістики недостатньо, потрібна комплексна державна політика.

"Для цього недостатньо просто пробувати вибудовувати альтернативну логістику, потрібно формувати те, що я назвав би так комплементарними компенсаторами, тобто на рівні державних політик, які би сприяли правильній адаптації", – сказав він.

У свою чергу, військово-політичний оглядач Денис Попович вважає необхідним розподіляти логістику, щоб зменшити залежність від великих складів.

"Головний засіб – розподілення, це реформування логістики, щоб вона працювала інакше, щоб була концентрація на великих складах, щоб вона була розподіленою, можливо, торгівля з коліс, можливо, розвиток якогось малого підприємства, щоб машина приїхала, з машини розпродали і воно не концентрувалося на великих складах", – зазначив він.