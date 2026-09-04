Післявоєнна відбудова ґрунтуватиметься на prefab-рішеннях та типових проєктах – думка

Післявоєнна відбудова України буде ґрунтуватися на prefab-рішеннях та проєктах повторного використання, вважає архітектор і засновник творчої архітектурної майстерні A. Pashenko architects Андрій Пашенько.

"Гадаю, все одно залишиться ринок преміум об’єктів високого класу, бізнес-класу, але все, що стосується відбудови, йтиме через prefabrication. Це не військова архітектура - це архітектура можливостей prefab", – висловив він думку на круглому столі "Будувати майбутнє: девелопмент в умовах війни" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Пашенько нагадав, що архітектурне бюро вже розробило типові проєкти об’єктів соціальної інфраструктури для використання у відбудові країни. Розробка проєктів повторного використання дитсадків, шкіл, ЦНАПів фінансувалася за рахунок Програми відновлення України Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"Ми розуміли соціальну важливість цього проєкту. Тобто паралельно з роботою, до якої ми звикли, ми займаємось і соціальним проєктами. Я думаю, так буде й надалі. Відродження України – це не лише об’єкти в центральній частині Києва. Це й Харків, і Чернігів, і місця, де відбудова буде затребувана", – підкреслив він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=KqogZd3yVbQ