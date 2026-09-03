Додаткові витрати на альтернативну логістику агроекспорту становлять EUR50-90/тонна – голова УКАБ

Додаткові витрати на доставку української агропродукції до альтернативних місць вивантаження у разі переорієнтації експорту з морського маршруту становлять EUR50-90 за тонну, повідомив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Олег Хоменко.

Про це він сказав під час спільної пресконференції представників гірничо-металургійного та аграрного секторів на тему "Український експорт без моря: чому портам немає альтернативи" у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Логістичні ланцюги, які зараз перебудовуються, не можуть у повній мірі замінити Чорне море, як по своїй складності маршруту, як по своїй економіці і пропускній спроможності, так і по своїй вартості. Тому що зараз додаткова вартість для того, щоб дістатися до альтернативних місць вивантаження до Чорного моря чи Балтійського моря становить від EUR50 до EUR90 на одній тонні", – сказав Хоменко.

За його словами, подорожчання логістики впливає на конкурентоспроможність аграрного виробництва та фінансовий стан сільськогосподарських господарств, а також на надходження валютної виручки.

Він зазначив, що поточна ситуація є особливо критичною з огляду на цикл виробництва в аграрному секторі, оскільки Україна входить у період осінньої посівної, коли агровиробникам необхідно акумулювати кошти. Водночас, за його словами, накопичуються проблеми з місцями зберігання зерна та його відвантаженням.

За його словами, найбільш критичним для агросектору буде період грудня-січня. Якщо до цього часу українські морські порти не розблокують, весняна посівна кампанія, яка розпочнеться у березні-квітні, може опинитися під загрозою зриву через недостатність коштів у сільгоспвиробників.

За словами Хоменка, підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 30% додатково збільшує вартість логістики для сільськогосподарських підприємств, які експортують продукцію, тому воно має бути тимчасово скасоване.

"Зазначене рішення має бути переглянуте. І тимчасово ми маємо прийти до того, що це підвищення тарифів має бути відмінено на рівні уряду чи на рівні "Укрзалізниці", для того, щоб пом'якшити ситуацію із ліквідністю і вартістю логістики для сільськогосподарських і інших господарств, які експортують свою продукцію", – сказав він.