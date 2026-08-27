"Консервативна платформа" проти псевдоконсерватизму РФ: у Києві вручили призи переможцям конкурсу студентських есе

Образ РФ як захисниці традиційних цінностей є когнітивною зброєю, спрямованою на консервативні аудиторії країн-партнерів України, і важливою є задача руйнування міфів про Україну в консервативному та релігійному середовищі, зазначив Голова правління громадської організації "Консервативна платформа" Юрій Гончаренко.

"Ми працюємо з різними релігійними, нерелігійними структурами України, Європи, США і навіть Латинської Америки. Тут дуже багато роботи, це все перетинається на дуже-дуже різних рівнях, бо, наприклад, як пояснити людям в Латинській Америці, на чиєму боці правда в війні з Росією? Ми знаємо, що Латинська Америка – це дуже віруюча християнська країна, там високий вплив церкви, і, відповідно, представники РФ використовують релігію як інструмент для того, щоб дурити і залучати на свій бік найманців, яких вони використовують безкоштовно, продаючи їм фальшивий консерватизм. Наше завдання, відповідно, – руйнувати ці міфи, і ми це робимо, і плануємо посилювати цю роботу, зокрема в Латинській Америці, щоб РФ не могла вербувати цих найманців, не могла їх переконувати", – сказав Гончаренко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер на тему "Консерватизм проти імперії: чому Росія не є консервативною країною?".

В Києві 27 серпня відбулося нагородження переможців всеукраїнського конкурсу студентських есе "Консервативної платформи", присвяченому деконструкції російської пропаганди про консервативні цінності. Учасники підбили підсумки роботи проєкту, оголосили переможців конкурсу та презентували брошуру "Релігія і національна безпека України в умовах війни".

Керівник проєкту "Консервативна платформи" Валерій Майданюк наголосив на важливості конкурсу в контексті того, що "консерватизм – це сьогодні ідеологія, яка в Україні незаслужено перебуває не на своєму місці". "Ідеологія, яка стояла у витоках України, ідеологія, яка була, по суті, ідейною основою українського народного руху в 1990-х роках, сьогодні в Україні залишається, по суті, маловпливовою, малопопулярною, і наша організація, "Консервативна платформа", і загалом наша команда ставлять за мету відновити цю історичну справедливість і популяризувати консерватизм, зокрема, серед молоді", – сказав він.

Заступник декана факультету суспільних наук Українського католицького університету (УКУ) Максим Колиба, який взяв у пресконференції участь дистанційно, зазначив, що в Україні питання консерватизму часто розуміють неправильно. "Загалом громадяни навіть піддають його певній обструкції, тому що не розуміють і порівнюють його з тим, чим він не є. Тому, я вважаю, цей конкурс есеїв був важливий, коли і самі студенти, і не тільки студенти намагалися зрозуміти різницю між тим, що таке консерватизм і що таке традиція, що таке підтримка цінностей в Україні і в Росії. І от думки учасників, можна сказати, загально були гарні і, на мою думку, дуже праведні", – розповів він.

За словами заступника декана, в різних демократичних країнах Заходу консерватизм натомість на досить високому рівні розуміння, і РФ намагається грати саме на цьому. "Думаю, що проти Росії на Заході не треба воювати і боротися через те, що вона нібито підтримує традиції. Це ми є тими, хто їх по факту підтримує, я думаю, що ми маємо якраз про це говорити. Тому цей конкурс, я вважаю, дуже важливий наразі", – констатував Колиба.

Учасники конкурсу долучилися до заходу онлайн та представили головні аргументи своїх робіт. Їм вручено призи, зокрема книжки з особистим підписом Керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

"Ми не анонсували свідомо, що буде саме нагородою, бо щоб ці роботи люди писали не заради них, а виключно з ціннісних міркувань", – зазначив Гончаренко.

"Консервативна Платформа" – проєкт національного впливу та лобізму інтересів України в світі. Він оголошує своєю метою донесення до консервативних аудиторій світу правди про агресію РФ та утвердження України як справжнього носія консервативних цінностей: віри, родини, громади, власності та національної ідентичності.