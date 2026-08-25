ГО "Спортивний контекст" пропонує створити реєстр доказів для усунення РФ із міжнародного спорту

Громадське об'єднання "Спортивний контекст" ініціює створення на своїй базі координаційно-консультативного штабу для системної юридичної боротьби проти інституційної присутності РФ у міжнародних спортивних федераціях.

"Спортивний контекст" ініціює створення на своїй базі координаційно-консультативного штабу із захистом інтересів українського і міжнародного спорту. Щоб не підміняти міністерство, НОК України або спортивні федерації, його завдання – допомогти національним федераціям професійно використовувати свої права у міжнародних спортивних організаціях", – сказав на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок голова ГО "Спортивний контекст" Олександр Ларін, зачитуючи звернення до спортивної спільноти країни.

За його словами, штаб збиратиме та перевірятиме докази діяльності РФ на окупованих територіях, аналізуватиме статути, визначатиме порушені норми та допомагатиме готувати апеляційні скарги до Спортивного арбітражного суду (CAS). Також пропонується створити єдиний реєстр доказів, проваджень, рішень і юридичних прецедентів. "Результати роботи мають оцінюватись не кількістю засідань і заяв, а кількістю підготованих справ, відкритих проваджень, отриманих рішень і застосованих санкцій", – наголосив голова об'єднання.

Ларін зазначив, що поточна реакція українських профільних відомств на спроби РФ повернутися у світовий спорт залишається переважно декларативною, а Міністерство молоді та спорту України виявилося організаційно неготовим до системної юридичної протидії та залучення незалежних експертів. Голова об'єднання наголосив, що політичне керівництво міністерства не змогло сформувати єдину стратегію та забезпечити професійний юридичний супровід разом із НОК та національними федераціями.

Громадське об'єднання "Спортивний контекст" закликає національні спортивні федерації, НОК України, правників та дипломатів долучитися до ініціативи, щоб перейти від реагування на наслідки до проактивної правової стратегії. "Настав час перейти від боротьби з символами російської присутності до боротьби з її інституційною основою, від політичних закликів до юридичних процедур, від постійного реагування до проактивної стратегії", – резюмував Ларін.

В свою чергу адвокат, фахівець у галузі спортивного права, перший віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України Тарас Самборський зазначив, що Міжнародному олімпійському комітету (МОК) не можна дорікнути в несистемності і в непослідовності своїх рішень, оскільки він приймав всі рішення прийняті за певної процедури, на підставі певних встановлених фактів і за юридичного супроводження суб'єктів спортивної діяльності на підставі певних встановлених фактів і країн-агресорів. "Весь цей час ми дуже багато втратили сил і енергії для того, щоб… боротися з наслідками, з недопущенням спортсменів, з якимись незрозумілими регламентами і невдалими спробами інформприводів, якихось баз для боротьби з такими явищами, як повернення росіян в міжнародний спорт. Але, ще раз повторююся, системної роботи зроблено не було, і системна робота на сьогоднішній день на нашу думку не відбувається", – сказав він на пресконференції.

Тому ініціатива, за словами правника, полягає в тому сконцентрувати увагу виключно на юридичних підставах створення перешкод для повернення представників країн-агресорів на міжнародну спортивну арену, при тому, що юридичний фактор – це лише один зі складових системної роботи поруч із дипломатичною, політичною та індивідуальною роботою.

"Ми пропонуємо сконцентрувати свою увагу в межах роботи над цим проєктом виключно на фіксації, належному документуванні та створенню юридичних прецедентів для недопуску російських спортивних організацій на міжнародну спортивну арену, для недопуску їх у роботі міжнародних федерацій, для недопуску їх роботи у міжнародному олімпійському комітеті. Це має стати підставою і підґрунтям для теоретично можливого звернення до міжнародного спортивного арбітражу. Ми наголошуємо на тому, що звернення до міжнародного спортивного арбітражу – це остання ланка, останній форпост, який має бути у цій боротьбі. Уся боротьба має відбуватися на механізмах виключення роботи представництв російських національних федерацій у міжнародних спортивних організаціях, або максимальне ускладнення їх роботи там, їх представництва, їх обирання та допуску до прийняття рішень", – сказав Самборський.

Він запропонував долучитися до роботи координаційного центру в першу чергу представників українських національних федерацій, спортивної спільноти, окремих спортсменів, правників, які вже мають досвід у сфері представництва українських спортсменів, а також суб'єктів спортивної діяльності в міжнародних інституціях. Пропонується сформувати доказовий реєстр для фіксації фактів порушення Олімпійської хартії російськими федераціями всередині країни, які стануть підставою і підґрунтям для їх виключення або обмеження їх діяльності в міжнародних федераціях.

"І тільки потім, якщо це не дасть результату, оскарження рішень дисциплінарних органів міжнародних федерацій вже до міжнародного спортивного арбітражу. Саме такий шлях обрали в свій час представники країни-агресора. Саме таким шляхом ми пропонували йти з самого початку. І, мабуть, настав вже час починати робити певні кроки в цьому напрямку", – резюмував Самборський.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OBi7PGueZKU